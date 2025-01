MasterChef Italia 14 è entrata nel vivo la scorsa settimana con le prime due eliminazioni. Mentre le due riserve sono ancora in agguato per conquistare un posto in MasterClass, i 16 reduci dal primo giro di sfide si preparano a un altro complesso turno di prove e devono dimostrare di essere all’altezza di MasterChef, visti i deludenti risultati della scorsa settimana. Ma vediamo, dunque, cosa ci attende questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, nella settima e ottava puntata di MasterChef Italia 14, il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli giudici. Seguiremo anche questo doppio appuntamento passo per passo col nostro liveblogging a partire dalle 21:15.

MasterChef Italia 14, settima e ottava puntata 2 gennaio 2025: anticipazioni

Dopo un primo doppio appuntamento ‘regolare’, MasterChef Italia dà subito una scossa ai propri concorrenti per capire di che pasta sono fatti. Si parte con la prima Red Mystery Box di stagione cui segue un Pressure Test immediato che vedrà impegnati i peggiori della prova.

Nella seconda puntata della serata si va nel suggestivo Parco delle Terme di Boario, in Val Camonica, per una romantica prova in esterna per celebrare l’amore in tutte le sue forme. I concorreti, divisi come sempre in due brigate, dovranno preparare ciascuna un menu anni ’70 per celebrare i 50 anni di matrimonio di 15 coppie, chiamate a fare da giudici alla prova, assaggiando i due menu proposti. A fare da sfondo alla preparazione ai fornelli ci saranno i giardini all’italiana e la storica cupola liberty mentre gli ‘sposini’ saranno serviti all’interno del Padiglione Antica Fonte. La Brigata sconfitta dovrà sottoporsi al secondo Pressure Test della serata, a base di sapori esotici e internazionali.

I concorrenti e gli eliminati di MasterChef Italia 2024

La masterclass 24-25 è stata così composta:

Alessia, cameriera 21enne di Parma; Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Gaetano, 19enne palermitano e ora studente universitario a Milano; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini; Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia, impiegata 43enne dalla provincia di Napoli; Laura, 29 anni, bresciana ed attualmente disoccupata; Linda, barista 49enne di Torino; Martina, capocameriera 25enne nata a Pietrasanta che vive vicino a Vicenza; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Reza, consulente vendite 56enne di origine iraniana che vive tra Parigi e Roma; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia. Simone Bazzali, contadino 29enne che vive e lavora vicino a Belluno (primo eliminato del primo appuntamento) Giulio Valtriani, bagnino 35enne della provincia di Pisa (secondo eliminato del primo appuntamento)

In panchina:

Pino, falegname 61enne nato a Bari ma che ora vive vicino a Chieti; Sara, modella 26enne della provincia di Napoli.

MasterChef 2024, settima e ottava puntata 2 gennaio 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 14 vanno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno. in live streaming su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale.