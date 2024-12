Questa sera, giovedì 19 dicembre 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la terza e la quarta puntata di MasterChef Italia 14, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 14, terza e quarta puntata 19 dicembre 2024: anticipazioni

Questa sera, altri cuochi amatoriali si giocheranno la loro chance di indossare il grembiule bianco di MasterChef.

I tre giudici conosceranno nuovi aspiranti chef, assaggeranno e valuteranno i loro piatti e decideranno se meritano di entrare nella Masterclass.

Nei due episodi di stasera, si completerà la fase delle selezioni.

La serata si aprirà con gli ultimi Live Cooking, per i quali tornerà la Chef Chiara Pavan che, in qualità di “vedetta” dei tre giudici, supporterà gli aspiranti componenti della Masterclass, assistendo alla prima fase di preparazione del piatto e spronandoli contro sprechi, disorganizzazione e disordine sul piano di lavoro.

A seguire, ci sarà il Blind Test, la prova al buio (per i giudici) e a sorpresa (per i cuochi). Nel corso di questa seconda fase di selezione, ogni giudice radunerà i cuochi amatoriali a cui ha detto di no nel corso del Live Cooking. Mentre il giudice ancora da convincere sarà nel backstage, da dove potrà sentire quel che succede ai fornelli senza però vedere nulla, gli aspiranti componenti della Masterclass si sfideranno a coppie con soli 15 minuti a disposizione, quindi il giudice avrà solo il proprio gusto per valutare la riuscita o meno del piatto. Solo dopo l’assaggio il giudice potrà prendere la sua decisione, premiando il piatto migliore valutato solo grazie ai suoi sapori.

MasterChef Italia 14, concorrenti: chi sono?

Nel corso della prima serata, 6 persone hanno ottenuto il grembiule bianco.

Si tratta di Reza, 56enne di origini iraniane cresciuto in Francia e oggi Sales Manager a Roma, Katia, mamma e designer di gioielli, Mary, 30enne bergamasca, Gaetano, 19 anni da Palermo, studente universitario di Economia e appassionato di Lettere Classiche e di palestra, Giulio, bagnino 36enne di Pisa, e Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini.

MasterChef 14, terza e quarta puntata 19 dicembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 14 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.