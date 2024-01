Questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la tredicesima e la quattordicesima puntata di MasterChef Italia 13, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef Italia 13, tredicesima e quattordicesima puntata 25 gennaio 2024: anticipazioni

Questa sera, l’edizione italiana di MasterChef festeggerà 300 puntate.

Alla festa, prenderanno parte Joe Bastianich, giudice delle prime otto stagioni del cooking show (ed ex giudice anche della versione statunitense del programma), e Iginio Massari, accompagnato dalla figlia Debora.

La Mystery Box di stasera sarà una sfida amarcord che farà rivivere la prima prova della prima edizione di MasterChef Italia, grazie agli ingredienti impiegati e a 6 concorrenti delle passate edizioni che saranno protagonisti di un quiz.

Joe Bastianich, invece, sarà il protagonista di un Invention Test che racconterà la sua storia e il legame tra la cucina e MasterChef Italia.

Iginio e Debora Massari, invece, saranno i protagonisti dello Skill Test che, in quest’occasione, avrà soltanto due step. La prova, ovviamente, riguarderà la pasticceria.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I cuochi amatoriali attualmente presenti nella cucina di MasterChef Italia 13 sono Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma, Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Deborah, 30enne team leader, del reatino, Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze, Filippo, architetto di 25 anni del padovano, Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista, Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti, Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo, Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer, Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni, Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia, e Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese.

MasterChef 13, tredicesima e quattordicesima puntata 25 gennaio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 13 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà l’appuntamento in tempo reale con il consueto liveblogging.