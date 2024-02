Questa sera, giovedì 22 febbraio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la ventesima e la ventunesima puntata della tredicesima stagione di MasterChef Italia, il cooking show che vede la partecipazione di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 13, 21esima e 22esima puntata 22 febbraio 2024: anticipazioni

Per i 5 aspiranti chef rimasti in gara, la serata si aprirà con una Mystery Box musicale.

L’Invention Test, invece, sarà dedicato agli ingredienti multietnici. L’ospite sarà lo chef 31enne Mory Sacko, una stella Michelin al ristorante parigino MoSuke, astro nascente della cucina francese e volto televisivo conosciuto in Francia.

Per quanto riguarda la prova in esterna, invece, per la prima volta, i 5 cuochi amatoriali faranno in loro ingresso in una cucina di un ristorante tre stelle Michelin. I fornelli dove potranno cucinare saranno quelli del ristorante Uliassi, dello chef Mauro Uliassi, a Senigallia (Ancona).

Il Pressure Test di stasera, infine, determinerà la formazione che ritroveremo tra una settimana nella serata finale di quest’edizione.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I cuochi amatoriali attualmente presenti nella cucina di MasterChef Italia 13 sono Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Eleonora, cameriera di 27 anni di Livorno, che vive e lavora a Firenze, Michela, 45 anni di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), personal trainer, Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni, e Sara, 24enne impiegata di Montalto Pavese (Pavia).

MasterChef Italia 13, 21esima e 22esima puntata 22 febbraio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 13 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1. Le due puntate verranno anche replicate, sempre su Sky Uno, dalla mezzanotte.

TvBlog seguirà le due puntate in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.