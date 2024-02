Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la diciannovesima e la ventesima puntata della tredicesima stagione di MasterChef Italia, il cooking show che vede la partecipazione di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici.

MasterChef Italia 13, 19esima e 20esima puntata 15 febbraio 2024: anticipazioni

Questa sera, vedremo i 6 cuochi amatoriali rimasti in gara alle prese con una Mystery Box cosmopolita. A guidare questo viaggio nei cinque continenti, ci sarà anche lo chef israeliano Assaf Granit, una stella Michelin al ristorante parigino Shabour e titolare di altri 31 locali in 7 paesi diversi.

Per quanto riguarda la prova in esterna, invece, i cuochi amatoriali si sposteranno a Torino, precisamente al Museo Nazionale del Cinema che farà da scenario a una delle prove più temute in ogni stagione, quella dei critici enogastronomici, che in quest’occasione avrà alcuni ulteriori livelli di difficoltà, tra i quali la presenza di critici cinematografici come Gianni Canova, critico e conduttore per Sky Cinema.

Il Pressure Test, infine, sarà dedicato allo street food, rivisto, però, in una versione da terzo millennio.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I cuochi amatoriali attualmente presenti nella cucina di MasterChef Italia 13 sono Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze, Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista, Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer, Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni, e Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia.

MasterChef Italia 13, 19esima e 20esima puntata 15 febbraio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 13 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà le due puntate in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.