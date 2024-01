Questa sera, giovedì 11 gennaio 2024, su Sky Uno, dalle ore 21:15, andranno in onda la nona e la decima puntata della tredicesima stagione di MasterChef Italia, il cooking show che vede la partecipazione, nel ruolo di giudici, di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef Italia 13, nona e decima puntata 11 gennaio 2024: anticipazioni

Nella Mystery Box di stasera, i concorrenti saranno costretti a lavorare in coppia. In palio, ci saranno due Golden Pin. Sotto la box, non ci saranno ingredienti bensì due bizzarri oggetti che i cuochi amatoriali dovranno utilizzare durante la prova.

A seguire, ci sarà l’Invention Test che sarà dedicato ad una delle forme più belle dell’amore familiare ossia il “pacco da giù”.

La prova in esterna, invece, si svolgerà nelle Scuole Centrali Antincendi di Roma, tempio nazionale dei Vigili del Fuoco. Qui, le due brigate si sfideranno su una delle cucine tradizionali italiane più amate in tutto il mondo ossia la cucina romana.

Alla fine, ci sarà il Pressure Test che sarà dedicato ai funghi.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella cucina di MasterChef sono Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano, Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma, Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia, Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Anna, farmacista 62enne del cosentino, Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni, Deborah, 30enne team leader, del reatino, Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze, Filippo, architetto di 25 anni del padovano, Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista, Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti, Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo, Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer, Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni, Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia, e Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese.

MasterChef 13, nona e decima puntata 11 gennaio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire MasterChef Italia 13 a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno+1.

TvBlog seguirà l’appuntamento in tempo reale con il consueto liveblogging.