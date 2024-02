Questa sera, giovedì 1° febbraio 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andranno in onda la quindicesima e la sedicesima puntata di MasterChef Italia 13, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef Italia 13, quindicesima e sedicesima puntata 1° febbraio 2024: anticipazioni

Questa sera, per la prima volta nella storia del cooking show, i concorrenti di MasterChef Italia affronteranno una prova che li terrà svegli tutta la notte. i cuochi amatoriali, infatti, avranno a che fare con i lievitati, motivo per il quale tutto il lavoro fatto in serata rimarrà un segreto fino al mattino, quando potranno finalmente lavorare l’impasto. Nell’Invention Test di questa settimana, i concorrenti dovranno realizzare delle perfette pizze alla pala da farcire con creatività. Insieme ai tre giudici, ci sarà Pierluigi Roscioli, maestro della lievitazione dell’Antico Forno Roscioli a Roma.

Prima, però, nella Mystery Box, i concorrenti dovranno cucinare dei piatti estrosi, colorati e scintillanti. In palio, ci sarà l’ultima Golden Pin di quest’edizione.

Nella prova in esterna, invece, la Masterclass si cimenterà con la cucina alla brace, a Foiano della Chiana (Arezzo), dove troveranno ospite lo chef stellato Errico Recanati, tra i massimi esperti di questo tipo di cucina.

La brigata sconfitta dovrà affrontare, successivamente, il Pressure Test.

MasterChef Italia 13, concorrenti: chi sono?

I cuochi amatoriali attualmente presenti nella cucina di MasterChef Italia 13 sono Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera, Deborah, 30enne team leader, del reatino, Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze, Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista, Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo, Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer, Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni, Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia, e Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese.

MasterChef Italia 13, quindicesima e sedicesima puntata 1° febbraio 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Le due puntate di stasera di MasterChef Italia 13 andranno in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà l’appuntamento in tempo reale con il consueto liveblogging.