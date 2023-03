I finalisti di MasterChef Italia 12 incontrano la stampa all’indomani dell’ultima puntata dell’edizione 2022-2023 del cooking show di Sky Uno che ha incoronato vincitore Bubu, o meglio Antonio Gargiulo, 18enne nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari. Ma a contendersi la vittoria finale ci sono stati Edo, all’anagrafe Edoardo Franco, col suo look per molti versi estremo che catalizza l’attenzione e tende a distrarre da un animo sensibile e generoso, e la vietnamita Hue, altro bel personaggio di questa edizione con la sua dedizione alla causa del buon cibo e della cultura gastronomica, dagli occhi desiderosi di conoscere e dalla spiccata emotività. Con loro anche Mattia, uscito allo Skill test che ha determinato il podio finale.

Siamo curiosi di ascoltare il racconto del loro intenso viaggio nella 12esima edizione di MasterChef, di raccoglierne aneddoti e insegnamenti, esperienze e speranze, oltre ovviamente ai progetti che hanno avviato per il loro futuro. La finale è stata infatti registrata tempo fa e di certo una delle cose più complicate da affrontare dopo il programma è il mantenimento del segreto, condizione indispensabile per lasciare al programma tutto la suspance che richiede.

Tutti loro, dunque, hanno avuto modo di muovere i primi passi nel ‘dopo’ Masterchef, anche se con cautela e con discrezione, il che avrà sicuramente rallentato molti dei loro progetti, ma intanto avrà dato loro modo di ragionarci meglio. E rivedersi in tv, in quel montaggio che sintetizza ore di lavoro quotidiano e mette del tutto da parte l’esperienza umana del dietro le quinte, con la convivenza ‘intensiva’ dovuta alle difficili settimane di registrazione che creano amicizie, complicità e anche notevoli astii, destinati a riverberarsi anche in MasterClass.

Tutto questo per i finalisti sarà ormai solo un ricordo, più o meno nostalgico, mentre per i telespettatori è la ‘fresca cronaca’ di una finale attesa fin dallo scorso dicembre. E se l’esito è stato forse un po’ ‘scontato’, non vuol dire che il viaggio di questo MasterChef Italia 12 non sia stato lo stesso estremamente piacevole.