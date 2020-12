Il terzo doppio appuntamento con MasterChef Italia 2020 – in onda questa sera, giovedì 31 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno – vede la prima esterna della decima edizione: come anticipato, si tratta di un’Esterna dall’alto valore simbolico sia per la location – il villaggio operaio di Crespi d’Adda – che per la prova a base di Delivery, unica vera forma di sostantamento per le attività di ristorazione piegate dalla pandemia. Si entra nel vivo, quindi, con la prima (doppia) puntata completa della stagione, che parte dalla Mystery Box per arrivare al Pressure test che decreterà l’eliminato della settimana. Dopo l’eliminazione di Camilla, sono rimasti in 2o a contendersi il titolo di Miglior Chef Amatoriale d’Italia 2020, attribuito a insindacabile giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef Italia 10, anticipazioni quinta e sesta puntata

Dopo un esordio a base di ingredienti mancanti, la seconda Mystery Box vede i concorrenti alle prese con nove ingredienti particolari, ciascuno chiamato a rappresentare una delle passate edizioni. A tutti questi, gli aspiranti MasterChef dovranno aggiungere uno dei ‘novel food’, degli ingredienti del futuro, che troveranno in dispensa. I giudici assaggeranno solo i tre piatti a loro avviso migliore e il vincitore avrà un vantaggio nel Invention Test.

Nell’Invention i concorrenti dovranno misurarsi con tre prodotti italiani d’eccezione introdotti dai loro stessi produttori: la ‘Figata‘, un formaggio di capra fatto con latte crudo e salvaguardato da foglie di fico presentato dal marchigiano Vittorio Beltrami; la ‘Ciuiga del Banale‘ un insaccato trentino composto da rape cotte e suino portato dal macellaio Martino Florio; quindi la ‘Sa Pompia‘, un agrume acidissimo che cresce solo a Siniscola (NU) che arriva in MasterClass con Claudio Secchi. Riuscire a realizzare un piatto con ingredienti di grande personalità sarà la sfida che decreterà il primo Capitano di Brigata per la prima Esterna della stagione.

Come detto, l’Esterna si svolge a Crespi D’Adda (BG), un villaggio operaio costruito a fine ‘800 su iniziativa di un industriale illuminato, Cristoforo Crespi, e che dal 1995 è sito UNESCO. Il tema della prova è il Delivery Food: la classe viene divisa nelle Brigrate Blu e Rossa chiamate a preparare due menu da consegnare a casa degli abitanti del villaggio operaio, che decreteranno la Brigata vincitrice. La Brigata sconfitta, invece, dovrà affrontare il Pressure Test e combattere per non essere eliminato.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

La decima edizione di MasterChef Italia va in onda ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.

