MasterChef Italia 10, sesto doppio appuntamento e nuovo eliminato

Sesta doppia puntata per MasterChef Italia 10 questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle 21.15 su Sky e NOW TV. Dopo l’uscita di scena di Alessandra, che ha assottigliato la ‘Simpson Family’ all’interno della MasterClass, i concorrenti reduci affrontano altre 4 prove in attesa di almeno una eliminazione alla fine del doppio appuntamento. 15 concorrenti in gara, tre giudici come Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e nuove prove per aspiranti chef senza paura.

Mystery Box a base di ingredienti a rischio estinzione che i concorrenti devono usare integralmente, senza sprechI. sarà questo uno dei critier sulla base dei quali i giudici decideranno i tre assaggi. Il migliore andrà nella Master Room a conoscere “il Justin Bieber del food”, ovvero il 22enne chef Flynn McGarry che ha aperto il suo ristorante a Manhattan, il Gem, a soli 19 anni. Perfetto per stimolare la competitività dei concorrenti chiamati a replicare i suoi piatti.

Il migliore della prova sarà Capitano di Brigata nell’Esterna ospitata dall’Azienda Agricola Salvaraja, nel Parco Lombardo della Valle del Ticino: qui avranno a che fare con dei bambini, unici giudici dei loro menu. E se non è una prova impossibile questa. La brigata sconfitta va al Pressure Test: il peggiore sarà l’eliminato della settimana.

