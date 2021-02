Manca poco all’atto finale di MasterChef Italia 10, una delle migliori edizioni del format nella sua versione italiana. In gara sono rimasti in sei, ovvero Antonio, Azzurra, Federica, Francesco Aquila (per tutti ormai solo Aquila), Irene e Monir (in rigoroso ordine alfabetico) e qualcuno dovrà lasciare la cucina a un passo dal podio (e dal cucchiaio di legno).

Per questo undicesimo doppio appuntamento – in onda questa sera, 25 febbraio 2021, alle 21.25 su Sky Uno e NOW Tv – i sei concorrenti dovranno vedersela con due chef stellati di altissimo rango, oltre che con i tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, sempre più a proprio agio nel ruolo e sempre più essenziali alla narrazione. Per i concorrenti spazio anche all’ultima Esterna: causa pandemia, la produzione non ha potuto allontanarsi molto dagli studi di MasterChef, ma ha saputo trasformare la crisi in una risorsa. Non solo è riuscita a gestire le difficoltà di una lavorazione che ha dovuto fare i conti con restrizioni, protocolli, distanze e cambiamenti di routine (davvero impercettibili nella resa finale, tanto da rendere questa stagione omogenea alle 9 precedenti, e non era facile), ma ha saputo scovare ed esaltare location vicine e piene di significato. Penso alla prima Esterna nel Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, penso all’allestimento della tavolata sul ponte medievale di Valeggio, così come alle prove nelle cucine stellate per un primo assaggio di lavoro in Brigata. E stasera si replica proprio questo passaggio sostanziale per chi nella vita vuole fare lo chef.

Si parte come sempre con la Mystery Box, che a questo punto della gara è ad alto tasso di commozione: sotto la scatola, infatti, i concorrenti trovano un regalo da casa e proprio una persona cara indicherà l’ingrediente principale del piatto che dovranno preparare, un piatto che dovrà raccontare l’amore e che dovrà dimostrare ai giudici di essere capaci di cucinare col cuore, l’ingrediente più importante per un vero chef. La scelta dell’ingrediente da casa si è rivelata spesso infida, come ha dimostrato la stessa Mystery lo scorso anno.

Il migliore della Mystery avrà come sempre un importante vantaggio per l’Invention Test, che vedrà la partecipazione Riccardo Canella, sous chef del Noma, a Copenaghen, nonché responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo del ristorante, tra i più famosi al mondo. Il vincitore della Mystery Box, infatti, potrà conoscere per primo i 12 ingredienti portati da Chef Canella che rappresentano il futuro della cucina internazionale, e assegnerà quindi due ingredienti a testa ad ognuno dei suoi avversari. Il migliore dell’Invention avrà un bonus per l’ultima Esterna.

Ecco, l’ultima Esterna vede i sei concorrenti (nessuna doppia eliminazione stasera) nelle cucine del ristorante di Enrico Bartolini, all’interno del Mudec – Museo delle Culture a Milano Chef Bartolini conta ben 8 stelle Michelin con i suoi 5 ristoranti ed è stato il primo a riportare le 3 stelle a Milano dopo 25 anni, sulle orme del maestro Gualtiero Marchesi. Non ci sono più Brigate, ormai, ma ogni concorrente lavora da sé e per sé. Ognuno dei concorrenti deve replicare un piatto dello chef in maniera perfetta, non solo nell’estetica, ma anche nel gusto e con i tempi giusti. Una prova di gran rigore che stabilirà il primo semifinalista di MasterChef Italia.

Per gli altri resta un Pressure Test determinante: uno di loro dovrà dire addio al Grembiule a un passo dall’ultima puntata. Si accettano scommesse (ma non vorremmo essere nei suoi panni).

