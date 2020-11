Si tratta di un importante ritorno quello che vedrà Massimo Ranieri impegnato il giovedì sera su Rai 3 a partire dalla fine di novembre (non è stata ancora comunicata la data di partenza e non è da escludere un rinvio alla prima settimana di dicembre). Dopo più di quattro anni dalla seconda edizione di Sogno e son desto, il varietà andato in onda su Rai 1 nel 2014 e 2016, il cantante napoletano torna in televisione con un proprio show, Qui e adesso.

Se il titolo appare mutato rispetto a quanto annunciato a luglio in sede di presentazione dei palinsesti Rai (Ogni giorno è un altro giorno, Massimo Ranieri), l’impostazione della trasmissione pare non essere smentita da quanto si scorge dal promo, disponibile sui profili social della rete diretta da Franco Di Mare.

Ranieri infatti si aggira nel proprio camerino, luogo intimo che sarà sfondo di conversazioni e incontri dell’artista con gli amici che lo andranno a trovare nel corso delle puntate. La scena che poi raggiunge, all’interno del video, è quella di un teatro, più precisamente il Teatro Sistina a Roma, location scelta per realizzare il programma, che avrà come spiccata caratteristica quella di valorizzare la dimensione teatrale e intima dello spettacolo proposto ai telespettatori.

In questi giorni sarebbero già iniziate le riprese dello show e uno dei tanti ospiti ha già annunciato la sua partecipazione con un post Instagram. Si tratta di Gianni Morandi, che condividendo con i propri follower una foto in compagnia di Ranieri sul palco di Qui e adesso, ha comunicato di aver preso parte al programma nella registrazione che sarebbe stata realizzata nella giornata di domenica.

Appartenente a tutt’altra generazione è l’altro ospite dell’appuntamento registrato sempre domenica. Si tratterebbe di Irama, che proprio in quella giornata si è recato a Roma, come documentato nelle sue stories Instagram. I fan dell’artista toscano hanno da subito pensato a un’ospitata televisiva, concentrando la propria attenzione su Amici di Maria De Filippi e il Maurizio Costanzo Show. Parrebbe però che il cantante non si sia recato in nessuno di questi due studi, ma al teatro Sistina proprio per la registrazione con Ranieri.