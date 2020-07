Oggi è un altro giorno, ecco lo show di Massimo Ranieri da fine novembre su Rai3 (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 16 luglio 2020

Anticipazioni del nuovo spettacolo condotto da Massimo Ranieri

L'appuntamento è fissato per 4 serate settimanali posizionate dalla fine di novembre. Il riferimento è per il nuovo spettacolo televisivo con protagonista Massimo Ranieri stavolta in onda sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ci sarà una spruzzata di Rossella O'Hara, quantomeno nel titolo di questo nuovo show, che parafrasando la celebre frase finale che il personaggio interpretato da Vivien Leigh dice in Via col vento sarà "Oggi è un altro giorno".

Non sarà il classico one man show prevalentemente musicale come ci aveva abituato il bravo artista napoletano, il pensiero va alle ultime apparizioni nei sabati sera di Rai1 in quel Sogno e son desto, fotografia televisiva dell'omonimo spettacolo teatrale, ma qualcosa di più strutturato.

Certamente non mancherà la componente musicale che però stavolta non sarà la parte preponderante dello spettacolo, ma solamente un petalo del fiore che Ranieri proporrà al suo affezionato pubblico che questa volta dovrà premere il pulsante numero 3 per poterlo vedere.

Un varietà che avrà un approccio più teatrale, diremmo quasi più intimo, attorniato da amici e colleghi che saranno loro stessi parte integrante dello spettacolo, se possibile, ancora di più rispetto alle precedenti esperienze televisive di Massimo Ranieri, in un racconto tutt'altro che scontato e le cui parti saranno unite e saldate attraverso un percorso narrativo che Ranieri stesso sta scrivendo insieme al suo autore inseparabile Gualtiero Pierce.

Appuntamento dunque per le quattro serate di Oggi è un altro giorno da fine novembre probabilmente di giovedì per questo spettacolo che dovrebbe essere realizzato presso l'auditorium del Centro di produzione della Rai di Napoli.