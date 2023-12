Il ritorno di Massimo Giletti in Rai sembra subire un certo rallentamento, vediamo come stanno attualmente le cose

Come vi sarete accorti nel cast della serata speciale del Rischiatutto 70 non c’è il nome di Massimo Giletti. L’ex conduttore di Non è l’arena era dato da molti media quale ospite di quel programma per annunciare in pompa magna il suo ritorno in Rai. Il suo nome però non figura nella lista dei protagonisti del programma condotto da Carlo Conti che abbiamo avuto modo di anticiparvi.

Perchè Massimo Giletti non partecipa a Rischiatutto 70?

Come mai? Fra le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere ci sarebbe quella che parla di un rallentamento della trattativa che avrebbe dovuto riportare Massimo Giletti sotto le insegne della televisione pubblica. Un rallentamento dovuto ad una trattativa che avrebbe degli ostacoli provenienti dall’esterno della Rai. In particolare ci sarebbe un altro gruppo televisivo che premerebbe per avere Giletti nella propria squadra.

Giletti-Rai, trattativa a rilento

Sarebbe in atto quindi una specie di braccio di ferro virtuale che avrebbe causato un raffreddamento della trattativa fra Massimo Giletti e l’ente radiotelevisivo pubblico. Un ritorno che lo vedrebbe al timone di una serie di serate speciali su Rai1 nei primi 6 mesi del 2024, oltre che nuovi progetti seriali dall’autunno. Questa dunque sarebbe la spiegazione della mancata presenza del giornalista piemontese nella serata speciale del Rischiatutto 70 del prossimo 3 gennaio 2024 su Rai1.

Si attendono sviluppi circa il proseguimento o l’ulteriore rallentamento di una trattativa che appare meno facile del previsto.