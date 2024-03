Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai, oggi prevista la firma del contratto che lo legherà con la tv pubblica. Vediamo per fare cosa

Massimo Giletti firma per la Rai, per lui prime serate (Retroscena TvBlog)

La nota della Rai è stata diramata solo poco fa. Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Dopo il preludio de La tv fa 70, ovvero la serata dedicata ai settant’anni della televisione in Italia, è arrivato adesso il momento di mettere tutto nero su bianco in maniera ufficiale. E’ prevista infatti proprio nella giornata di oggi la firma del contratto che legherà ufficialmente Massimo Giletti alla Rai.

Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai, la nota di Ad e Direttore generale

Nella nota diffusa dalla Rai c’è anche una dichiarazione congiunta dell’amministratore delegato della tv pubblica Roberto Sergio e del direttore generale corporate Giampaolo Rossi che esprimono così tutta la loro soddisfazione per il ritorno di Massimo Giletti nella scuderia del servizio pubblico radiotelevisivo.

“Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua ‘casa’ ”

La storia professionale di Massimo Giletti

La storia professionale di Massimo Giletti la conosciamo tutti. Partenza da “stalker” (lo diciamo simpaticamente naturalmente) di Giovanni Minoli che sfinito lo prende in Mixer. Poi viene notato da Michele Guardì che lo porta prima a “Mattino in famiglia” e poi a “I fatti vostri“. Arriva poi il passaggio su Rai1 grazie a Fabrizio Del Noce che gli affida lo spazio quotidiano delle ore 14 della sua Rete, fino poi al grande successo all’Arena la domenica pomeriggio. Poi l’uscita, anche traumatica dalla tv pubblica, con relativo passaggio a La7 dove fece “Non è l’Arena“. Pure da qui un’uscita traumatica che tutti conosciamo, fino al ritorno in Rai con “La tv fa 70“, prologo della firma del contratto con Rai di oggi.

Cosa farà Massimo Giletti in Rai? Le ipotesi in campo

Secondo quanto apprendiamo, anche se ancora la cosa non è stata definita, l’impegno di Massimo Giletti con la Rai prevederà una prima serata seriale nella prossima stagione tv, i cui contorni, collocazione compresa, verranno decisi nelle prossime settimane, d’intesa fra Giletti e la Rai, Fra le ipotesi in campo andare contro Fabio Fazio la domenica su Rai3. Oppure riportare il talk politico il giovedì sera su Rai2 o ancora gestire il complicato martedì post Bianca Berlinguer su Rai3.

Contratto di due anni

Il contratto che firmerà Giletti oggi lo legherà alla Rai per i prossimi due anni. Nei prossimi mesi, da qui all’estate, poi verranno approntate altre prime serate speciali sull’onda di quella già prodotta sui settant’anni della tv. Per quel che riguarda invece la domenica pomeriggio, ha già dichiarato ufficialmente l’Ad Rai Roberto Sergio che in quello slot è confermata la Domenica in di Mara Venier.