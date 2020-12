“Io devo andare a fare il presepe” così Massimo Cannoletta, campione dell’Eredità, ha annunciato questa sera la scelta di abbandonare, dopo 51 puntate, il programma condotto da Flavio Insinna.

Il campione, che nelle 33 ghigliottine totali disputate ha totalizzato in totale 280 mila euro, ha voluto fare dei ringraziamenti prima di lasciare lo studio, con la voce che ha un certo punto si è rotta per la commozione:

Grazie a tutti, a tutta la squadra. Grazie a te (si rivolge a Insinna, ndr): nel momento in cui sarà passata questa pandemia mi aspetto da te una stretta di mano e un abbraccio. Vorrei ringraziare tutti i costumisti, la regia, i tecnici, la redazione: siete tutti straordinari. Se permetti vorrei dedicare anche tutta questa mia partecipazione a tutte le persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato tutti noi, non solo me, per avere alleggerito la loro situazione.

Insinna, spiazzato e colpito dall’annuncio di Massimo, ha cercato di trovare le giuste parole per salutare il campione, che nelle settimane trascorse all’Eredità si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico da casa:

Qui la regola è che è sempre e solo un ciao, un piccolo e grande arrivederci, non è mai un addio. Anche noi non smetteremo mai di ringraziarti. A presto. Hai ragione: finirà tutto e finalmente staremo insieme a chiacchierare.

Massimo Cannoletta, con le sue numerose vittorie e con la lunga permanenza nel game show di Rai 1, entra di diritto nel palmares dell’Eredità, dopo che il suo percorso con il programma non era iniziato sotto una buona stella. Infatti la sua prima partecipazione all’Eredità in realtà risale al 2005, quando la trasmissione era condotta da Amadeus e quando l’attuale campione uscì dopo soli sette minuti, come raccontato a noi di TvBlog.

Di questa sua sfortunata prima partecipazione al programma, che poi 15 anni dopo gli avrebbe invece regalato – per un sorprendente e imprevedibile gioco del destino – tanta fortuna e anche popolarità, Massimo Cannoletta ne ha anche parlato nel corso di una puntata di Da noi… a ruota libera, dove gli autori del programma di Francesca Fialdini sono andati a recuperare le immagini di questa primissima partecipazione all’Eredità.

Oggi quel filo rosso che lega in maniera immaginaria le due partecipazioni al game show sembra rompersi definitivamente, ma, come dice Insinna, si tratta sempre di un arrivederci e mai di un addio.