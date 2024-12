Reduce da una delle edizioni più spumeggianti di Ballando con le stelle, Massimiliano Ossini torna a diventare uomo di televisione a 360 gradi con due nuove produzioni che ora andremo ad anticiparvi. Il conduttore di Unomattina, programma che guida insieme a Daniela Ferolla con ascolti ormai vicini al 20% di share, da gennaio arricchisce la sua presenza televisiva con due nuovi appuntamenti.

Linea bianca torna nel sabato di Rai1 con una nuova collocazione oraria

Il primo è il classico Linea bianca che tornerà in onda su Rai1 il sabato a partire dal prossimo 4 gennaio 2025. La novità principale della nuova edizione di Linea bianca è la collocazione oraria. Il programma diretto e condotto da Massimiliano Ossini andrà in onda alle ore 11:30 sempre su Rai1. La storica collocazione delle ore 14 è occupata, come noto, dal programma Le stagioni dell’amore, raccontato da Mara Venier.

Linea bianca dunque dal primo sabato di gennaio torna con un’edizione nuova di zecca con Massimiliano pronto a scarpinare le montagne della nostra bell’Italia. Ma le novità televisive del buon Ossini non si fermano qui. La più importante e sopratutto imponente, visto il soggetto, andrà in onda giovedì 2 gennaio 2025 in prima serata su Rai3.

Lo Speciale K2 in prima serata su Rai3 con Massimiliano Ossini, ecco quando

Si tratta del documentario che documenta minuto per minuto la scalata del K2, la seconda montagna più alta del pianeta Terra dopo l’Everest. Da questa esperienza Massimiliano Ossini ha tratto il suo libro “K2. Un passo dalla vetta, un passo dalla vita” uscito poco tempo fa. Nel libro Ossini racconta la spedizione “K2 70” organizzata dal CAI, che ha visto un squadra di alpiniste italiane e pakistane sfidare gli 8611 metri della seconda montagna della Terra.

Tutto questo a settant’anni dalla storica ascensione del K2. Lo Speciale televisivo in onda il prossimo 2 gennaio in prima serata su Rai3 è la documentazione visiva di questa straordinaria esperienza raccontata in prima persona dallo stesso Ossini, Un’esperienza fatta di freddo, vento, fatica, paura e anche incertezza, Una sfida dell’uomo alla natura. L’uomo che diventa un tutt’uno con la natura. Diventa un suo compagno. Il racconto del cammino verso la vetta è in realtà il punto focale di queste scalate, più della conquista del traguardo in cima alla montagna.

Ecco, questo documentario, oltre che un’esperienza d’avventura di sfida, è anche il racconto di come l’uomo può capire le cose che veramente contano e di come la natura sia, alla fine della fiera, l’elemento veramente padrone della vita di tutti noi. Appuntamento dunque con lo Speciale K2 in prima serata su Rai3 giovedì 2 gennaio e con Linea bianca da sabato 4 gennaio alle 11:30 sulla Rete 1 della Rai.