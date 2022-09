Marta & Eva, torna con la seconda serie da lunedì su Rai Gulp

Torna su Rai Gulp e RaiPlay con una nuova stagione la serie per ragazzi “Marta & Eva”. Da lunedì 26 settembre, alle ore 21.05, sarà in onda la serie live action realizzato da 302 Original Content in collaborazione con Rai Kids. La seconda stagione di “Marta & Eva” verrà diffusa dal lunedì al venerdì, con due episodi al giorno. Inoltre, contestualmente alla messa in onda, i 20 episodi saranno disponibili in boxset su RaiPlay. Protagoniste sono ancora una volta Giulia Fazzini (nel ruolo di Marta Giordani) e Audrey Mballa (che interpreta Eva Amari). Nel cast anche Simone Di Scioscio nel ruolo di Luca Foscari, e Lorenzo Della Pasqua in quello di Jacopo Amidei. Tra gli adulti, Giorgia Wurth (Un Medico in Famiglia, Maschi contro Femmine, Rocco Schiavone) nel ruolo di Camilla, mamma e allenatrice di Marta.

In questa seconda stagione viene trattato un tema che molti ragazzi, prima o poi, si trovano ad affrontare: che succede se i sogni s’infrangono contro gli ostacoli della realtà? Ostacoli per cui tanti si arrendono, ma anche che molti altri tentano di superare con ancora maggior vigore. In questa stagione, Eva rischia di vedere compromesso il suo sogno di diventare una campionessa di pattinaggio quando qualcuno le manomette i risultati del test antidoping, mentre Marta rischia di dover abbandonare per sempre il canto con l’insorgere di un persistente acufene. Marta deciderà così di tornare a pattinare e riprendersi il ruolo di reginetta della squadra di pattinaggio diventando a tutti gli effetti la rivale di Eva.

Mentre Marta ed Eva si allenano strenuamente in vista dei Mondiali, e a Camilla viene affidato l’incarico di allenare la squadra nazionale che andrà alle Olimpiadi. Sarebbe al settimo cielo, se non fosse che, insieme all’incarico, le viene chiesto di dare un suo parere sulla terza atleta da portare in squadra. Due sono state scelte (la Devoto e la Capitani), ma per il terzo posto disponibile sono indecisi tra Marta e Eva. Chi meglio di lei che le allena può dare loro un parere competente? Per Camilla però è una scelta impossibile e così prende tempo e suggerisce che siano i Mondiali a scegliere. Chi avrà il punteggio migliore tra le due, andrà alle Olimpiadi. Del resto, come fa Camilla a scegliere tra l’atleta talentuosa appena risorta dalle ceneri e sua figlia?

Insomma una trama che si annuncia davvero interessante quella di questa seconda stagione di “Marta & Eva” in onda, come detto, da lunedì 26 settembre 2022 su Rai Gulp alle ore 21:05, per due episodi al giorno e poi disponibile in formato box set su Rai play.