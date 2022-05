Il 18 maggio ha esordito su Comedy Central La pubblicità più pazza del mondo, clip show nel quale Marta e Gianluca, duo reso popolare dallo sketch degli speed date di Zelig, commenta gli spot più stravaganti provenienti da ogni angolo del globo.

In onda il mercoledì per 23 puntate alle ore 22 per mezz’ora sul canale Sky dedicato alla comicità e in streaming su NOW, il programma è una curiosa e piacevole finestra sulla creatività dei pubblicitari statunitensi, ma soprattutto cinesi e giapponesi, grazie a un buon lavoro di archivio. Sono quegli spezzoni risalenti agli anni Ottanta, Novanta e Duemila che sui social network avrebbero impazzato qualora ci fossero stati.

Si vedono partite di baseball in cui la palla tocca a ripetizione le parti intime della gente per pubblicizzare una birra, neonati computerizzati che ballano la breakdance per sponsorizzare un’acqua e tanti altri spot – suddivisi in categorie – che possono essere più o meno divertenti.

Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, che a Zelig erano molto convincenti con i loro incontri veloci conditi da battute fulminanti (insieme si sono esibiti ai Festival di Sanremo 2015 e 2016 condotti da Carlo Conti), comodamente seduti su un divano qui non sembrano tuttavia sfruttare a pieno le potenzialità della trasmissione, che non presenta un’idea originalissima ma rimane apprezzabile in quanto propone frammenti insoliti di televisione estera. Alcune volte appaiono in difficoltà nel capire il prodotto pubblicizzato, probabilmente in quanto preferiscono battere la strada dell’improvvisazione. Sulla stessa rete sono presenti clip show simili come Fish & Clips o Most Ridiculous.

Il duo Marta e Gianluca è attualmente impegnato in Only Fun – Comico Show, programma con artisti provenienti per lo più da Colorado ma anche dallo stesso nobile progenitore, ovvero Zelig, condotto dalla cantante Elettra Lamborghini e dai PanPers su Nove. La prima puntata di Only Fun ha realizzato il 2.2 % di share.