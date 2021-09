“A qualcuno diamo molto fastidio. E vorrebbe tapparci la bocca. Spiace deluderlo: torneremo. E saremo più che mai #fuoridalcoro“. E, qualche giorno fa: “Ci siamo (per ora). Sappiate che non è facile. Tempi duri. Ma sono sicuro che chi è davvero #Fuoridalcoro stasera si unirà a noi. Saremo tantissimi e forse qualcosa cambierà“. Così Mario Giordano su Twitter nei giorni scorsi aveva fatto intuire che potesse esserci qualche tensione particolare intorno alla messa in onda di Fuori dal coro, il talk show che conduce su Rete 4 ogni martedì in prima serata.

Ci siamo (per ora). Sappiate che non è facile. Tempi duri. Ma sono sicuro che chi è davvero #Fuoridalcoro stasera si unirà a noi. Saremo tantissimi e forse qualcosa cambierà. Ore 21.30 Rete4. Vi aspetto — Mario Giordano (@mariogiordano5) September 14, 2021

A qualcuno diamo molto fastidio. E vorrebbe tapparci la bocca. Spiace deluderlo:torneremo. E saremo più che mai #fuoridalcoro Ps Non solo vaccini e green pass: torneremo a occuparci del business dei minori #giulemanidaibimbi. Mancano solo 4 giorni: chi non ci segue è complice — Mario Giordano (@mariogiordano5) September 4, 2021

Qualche ora fa il quotidiano Il Tempo ha pubblicato un retroscena raccontando presunte tensioni tra Mario Giordano e Mediaset. Nei giorni scorsi, infatti, il conduttore sarebbe stato convocato dai piani alti dell’azienda tv di Cologno Monzese, che avrebbe criticato la linea editoriale e l’approccio giornalistico sul tema dei vaccini e del green pass. L’incontro sarebbe stato caratterizzato da forti tensioni e il dialogo più o meno sarebbe stato questo:

– “Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No-Vax, mi pongo solo delle domande”

– “Noi siamo favorevoli ai vaccini. Punto. Questo è il solo messaggio da diffondere“

– “Sono un giornalista, io non mi faccio imbavagliare da nessuno”.

FqMagazine fa sapere che alcune fonti Mediaset smentiscono l’accaduto, assicurando che i rapporti con Giordano, dal 2018 direttore Strategie e Sviluppo dell’informazione Mediaset, sono sereni. TvBlog ha contattato telefonicamente il giornalista, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni:

Grazie dell’attenzione, ma per il momento non parlo.

Arriveranno chiarimenti ufficiali da entrambe le parti o l’indiscrezione resterà tale? Intanto, non risultano variazioni di palinsesto, dove Fuori dal coro resta assolutamente confermato.