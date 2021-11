“Lo sai che Lilli Gruber ha parlato di noi?”. Si è aperta così la puntata di martedì 16 novembre di Fuori dal coro. Mario Giordano, che come al solito dialoga con il regista Donato Pisani dandogli del tu, accoglie i telespettatori nell’anteprima del programma con il cartonato della conduttrice di Otto e mezzo. Ben presto viene spiegato il motivo.

Viene infatti mostrato un video in cui la giornalista risponde ad un evento pubblico a una domanda proveniente dalla platea di partecipanti:

Nel video sono presenti degli evidenti tagli, ma la risposta che la Gruber pronuncia è chiara e secca, anche se probabilmente in quella sede è stata meglio contestualizzata e spiegata rispetto a quanto mostrato questa sera su Rete 4:

No, per me Mario Giordano non è un collega.