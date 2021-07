Stanno iniziando in questi giorni le registrazioni della nuova edizione de L’ingrediente perfetto, il programma di cucina e salute in onda su La7. La novità (anticipata di recente dal sito Dagospia) è rappresentata da Maria Grazia Cucinotta, che prende il posto di Roberta Capua alla conduzione (la Capua, che sin dal 2019 ha presentato il format, è attualmente impegnata al timone de La Vita in diretta estate in coppia con Gianluca Semprini, su Rai1).

La trasmissione firmata da Elio Bonsignore dovrebbe tornare in onda a partire da domenica 12 settembre, con collocazione oraria invariata (ore 11.00). Confermato il resto del cast: al fianco della Cucinotta ci sarà esperto di alimentazione e inventore della dieta tisanoreica Gianluca Mech e Giacomo Vitali, che curerà la rubrica dal nome Il dolce perfetto. Nuova la location scelta per L’ingrediente perfetto: si tratta di un barcone sul Tevere a Roma (ieri i primi scatti fotografici in loco).

Nonostante una carriera molto piena e variegata, per Maria Grazia Cucinotta si tratta del debutto assoluto come conduttrice unica di un vero e proprio programma televisivo. L’attrice de Il postino, in realtà, tra gli anni Novanta e Duemila ha frequentato molto il piccolo schermo, ma praticamente sempre al fianco di altri colleghi e colleghe. In tempi più recenti, inoltre, ha dato il via alla carriera da produttrice cinematografica (Last minute Marocco, Maldamore, Babbo Natale non viene da Nord).

Quasi sicuramente la Cucinotta resterà alla guida de L’ingrediente perfetto per tutto l’anno, anche quando l’impegno della Capua a La Vita in diretta estate sarà terminata.