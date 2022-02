UPDATE: Come ci ricorda su Twitter Fabio Traversa, c’è anche un altro precedente del format Maria De Filippi ospite della prima puntata.

E c'è pure questo precedente 🙂 https://t.co/Ozlq75GhEp — Fabio Traversa (@FabioTraversa) February 17, 2022

Maria De Filippi ospite della prima puntata di uno show televisivo tutto nuovo. Vi presentiamo in anteprima su TvBlog quello che è ad un passo dal diventare un vero e proprio format televisivo. La conduttrice regina di Canale 5 ieri sera ha battezzato Michelle Impossible, la trasmissione di Michelle Hunziker (che ha registrato buoni ascolti). E lo ha fatto raccontando in stile C’è posta per te la sua storia e quella della canzone Più bella cosa, scritta da Eros Ramazzotti per la showgirl svizzera (il cantante è poi salito sul palco e ha baciato l’ex moglie, ma questa è un’altra storia).

Era accaduto anche in Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo che ha debuttato ad aprile dello scorso anno su Canale 5. Un esordio assoluto che era stato aiutato dalla presenza di Maria De Filippi, da considerarsi attualmente l’unico volto/brand televisivo (insieme a Fiorello) a spostare qualcosa in termini di Auditel con una sua apparizione.

Maria De Filippi, storicamente non una grande frequentatrice di trasmissioni altrui, aveva presenziato anche in un altro show evento di Canale 5, ossia Adrian, con Adriano Celentano, a novembre 2019. In quel caso, però, l’ospitata avvenne nella seconda puntata insieme a Gianni Morandi e vide la conduttrice nei panni della narratrice dell’infanzia del Molleggiato, con – tanto per cambiare – riproposizione degli elementi chiave di C’è posta per te.

Insomma, operazioni televisive che non brillano evidentemente per originalità e creatività autorale, ma che fino ad oggi sembrano funzionare lato Auditel, venendo peraltro percepite come evento nell’evento. Maria De Filippi ospite della prima puntata, ormai un format tv.