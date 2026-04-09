Maria De Filippi e le fiction verticali: alla scoperta di Witty Drama, la Fascino PGT guarda al futuro

Maria De Filippi non si ferma. La nota presentatrice è anche produttrice e autrice televisiva. Fascino PGT è il suo universo, a immagine e somiglianza della televisione che l’ha resa intramontabile fra successi e presenza mediatica, dove cerca di guardare avanti. Possibilmente cercando di arrivare prima della concorrenza. Temptation Island docet: il format è suo con tutte le certezze, non solo in ambito di ascolti, che derivano. Una mente che non si ferma mai e cerca di intercettare le nuove tendenze.

La televisione sta cambiando e Maria De Filippi vuole proseguire a cavalcare l’onda del successo: non esiste, tuttavia, gradimento senza sperimentazione. Allora, oltre alla consuetudine, con i format già rodati, Fascino PGT non smette di sperimentare. Su questa lunghezza d’onda nasce Witty Drama, una “costola” di Witty TV. Sottoinsieme della Fascino in cui si vuole ricercare qualcosa di nuovo, in ambito produttivo e mediale, in grado di intercettare le nuove priorità del pubblico.

Maria De Filippi e il futuro della Fascino PGT

Una proposta che si evolve, in ambito di offerte e aspettative, in base alle domande del pubblico. I social sono sempre più centrali in questo meccanismo. Le piattaforme stanno diventando, con il favore del tempo, sempre più media di fruizione. Gli utenti medi postano meno, ma cercano qualcosa da guardare.

I profili, in qualsiasi contesto, stanno passando a essere più passivi. Tradotto: l’utente medio non si mostra, ma vuole vedere. Cosa? Contenuti girati da content creator, categoria che trova all’interno sempre più autori, film maker e registi, per questo Maria De Filippi sta provando a compiere il passo successivo. Witty Drama, infatti, vuole portare le fiction verticali sui social. Episodi brevi, con una scrittura intensa, ben strutturata e puntate scorrevoli in grado di aumentare l’appeal tra piattaforma e tv.

Tutto in Una Notte e gli short drama

La cultura degli episodi torna in primo piano. L’idea è quella di cominciare sui social, con una vera e propria rivoluzione digitale, per poi portare i frutti di questo esperimento mediale in tv. Si comincia con Tutto in Una Notte, a partire dal prossimo 13 aprile 2026, una produzione che sarà disponibile su tutte le piattaforme Witty. Compresi i riferimenti social.

Già noto anche il cast: Maria Mainetti, figlia d’arte di Elena Sofia Ricci e il compositore Stefano Mainetti, con Antonio Ferrante e Lorenzo Minutillo. Le aspettative sono molto alte, così come la curiosità scatenata da trailer social di vario genere. Un esperimento che potrebbe, sia sul piano televisivo che in ambito visual, aprire un ciclo.

Una Vita in Bianco e i tentativi di evoluzione

La speranza, per Maria De Filippi, è che possa andare meglio del tentativo effettuato nel 2019. Sempre attraverso Witty TV. Quella creatura si chiamava Una Vita in Bianco. Nel cast c’erano Luca Turco, Ludovica Bizzaglia e Giulia De Lellis. Un vero e proprio tentativo di sparigliare le carte con nuovi mezzi a disposizione, ma i risultati furono piuttosto deludenti. Le puntate del prodotto sono disponibili ancora oggi nelle retrovie del sito ufficiale Witty.

A testimonianza che la Fascino PGT non si ferma mai. Un’evoluzione costante tra scommesse vinte, esperimenti riusciti e qualche débâcle. Sbagliando si impara e Maria De Filippi non vuole smettere di apprendere, capire e intercettare le nuove tendenze televisive. La sua società di produzione tenta il colpaccio: Tutto in Una Notte potrebbe rappresentare la struttura delle fiction che verranno. Gli short drama dovrebbero essere la tendenza televisiva dell’avvenire.

Oltre Temptation Island

I risultati diranno se è stata soltanto una suggestione, oppure se si tratterà dell’ennesima risorsa targata Fascino PGT. Temptation Island, per rimanere in tema, tornerà in estate perchè gli esperimenti proseguono ma è giusto dare spazio alle certezze. Maria De Filippi si prende gli spazi che merita anche in ambito produttivo, ecco perché poi riesce a concedersi qualche azzardo.

C’è chi lo chiama rischio calcolato, al quartier generale della Fascino preferiscono definirla visione d’insieme. Sicuramente Maria De Filippi si sta preparando per un futuro non solo davanti al video, ma anche dietro le quinte: un luogo in cui dar vita alle proprie intuizioni con risultati da scoprire e coltivare.