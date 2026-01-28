Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne: proposta clamorosa a Maria De Filippi

Il percorso da Temptation Island a Uomini e Donne è stato attraversato da diversi protagonisti del dating show di canale 5 come Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Flavio Ubirti e, tornando indietro nel tempo, anche Andrea Damante che è stato un tentatore di Temptation Island prima di diventare uno dei tronisti più amati. Attualmente, sul trono di Uomini e Donne, ci sono Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno che, presto saranno affiancati da altri nomi dopo le scelte di Flavio e di Cristiana Anania.

Per la seconda parte della stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe puntare ancora una volta su un ex volto di Temptation Island, A proporsi è stata la stessa protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia che, tornata single, non ha nascosto il desiderio di volersi mettere in gioco come tronista per provare a cercare ancora l’amore dopo la fine di una storia importante.

Chi è l’ex protagonista di Temptation Island che si candida per Uomini e Donne

Dopo aver partecipato a Temptation Island con quello che è stato il fidanzato per anni prima di dirsi addio, l’ex protagonista del programma Mediaset lancia un messaggio a Maria De Filippi sperando di ricevere una proposta dalla redazione di Uomini e Donne per poter salire sul trono. Si tratta di Siria Pingu che ha partecipato al programma dell’amore con Matteo Viviani che, all’epoca, era il suo fidanzato.

Siria, durante il programma estivo di canale 5, ha fatto parlare di sé per l’incredibile trasformazione fisica che le ha permesso di perdere tantissimi chili ritrovando se stessa e sfoggiando il fisico che ha oggi.

Dopo la fine della loro relazione, Matteo Viviani ha ritrovato l’amore e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, Siria ha svelato di esserci rimasta male quando l’ha scoperto. A differenza del suo ex fidanzato, la Pingu non ha ancora riaperto il suo cuore all’amore ed essendo single non nasconde che non le dispiacerebbe partecipare a Uomini e Donne come tronista.

“L’idea del trono l’ho pensata più volte. Mi incuriosisce e sì, sarei pronta!”, le parole di Siria che si è così ufficialmente candidata per il trono di Uomini e Donne dove sono nate tantissime coppie. Maria De Filippi e la sua redazione accoglieranno la proposta di Siria? Negli ultimi anni, sul trono di Uomini e Donne sono saliti sia personaggi sconosciuti che personaggi già noti al pubblico per la partecipazione ad altre trasmissioni dividendo il pubblico che, spesso, preferisce sconosciuti.

Tuttavia, Siria potrebbe conquistare la fiducia di Maria De Filippi che l’ha già conosciuta durante l’avventura a Temptation Island.