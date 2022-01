New entry nello studio di Uomini e donne. Nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, del programma pomeridiano di Canale 5, infatti, Maria De Filippi si è presentata, come sempre seduta sugli scalini dello studio agli Elios in Roma, in compagnia di Giovanni, il cane che ha adottato alcuni mesi fa.

Special guest della puntata di oggi: Giovanni 🐶💘 #UominieDonne pic.twitter.com/3NULFyzNID — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 26, 2022

Per il bassotto Kaninchen si tratta del debutto assoluto in televisione, anche se nel recente passato era già stato immortalato dalle riviste di gossip, a partire dal settimanale Chi che vi aveva dedicato un servizio fotografico.

Giovanni, definito sui social qualche tempo fa da Betti Soldati, responsabile della comunicazione della conduttrice, “il biondo che fa impazzire il mondo”, è l’ultimo arrivato in casa De Filippi, dopo Ugo e Filippa, i dolcissimi bassotti che da tempo fanno parte della famiglia e di cui in alcune occasioni la regina di Mediaset ha parlato pubblicato.

È molto noto l’amore della De Filippi (condiviso col marito Maurizio Costanzo) nei confronti degli animali (noi di TvBlog ne sappiamo qualcosa), talvolta protagonisti nelle sue trasmissioni, a partire da C’è posta per te, dove è di casa Saki, Staffordshire Bull Terrier di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice e autrice della Sanguinaria, a cui era dedicato il segmento finale del people show del sabato sera di Canale 5.

Per la cronaca, nella puntata odierna di Uomini e donne, Giovanni è stato subito coinvolto, a sua insaputa, in una gag da Tina Cipollari, che, scherzando, ha tentato di aizzarlo contro la storica nemica Gemma Galgani. Poco dopo il cane ha giocato con un cameraman strappando un sorriso ai presenti e, presumibilmente, al pubblico a casa.