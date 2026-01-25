Maria De Filippi batte Antonella Clerici: The Voice Kids guadagna terreno, ma non basta. De Martino sorpassa Scotti in access prime time. I dati Auditel del 24 gennaio 2026

Il sabato sera televisivo è di Maria De Filippi, ancora una volta. C’è Posta Per Te vince in prima serata confermandosi al 27,6% di Share. Una percentuale che, per la concorrenza, è come un iceberg da scalare e in arrampicata c’è Antonella Clerici con The Voice Kids. Uno scontro fra titani del piccolo schermo.

Il programma della Rai guadagna terreno settimana dopo settimana: format che ha chiuso la serata al 22,1% di Share, un altro punto e mezzo guadagnato rispetto a sette giorni fa. Non basta ancora, ma conferma che Viale Mazzini le potenzialità per avvicinarsi a Cologno Monzese nel sabato sera televisivo ce le ha. Le stesse che portano, in alternanza agli ultimi mesi, a sorridere in access prime time.

C’è Posta Per Te batte The Voice Kids

Sono 3 sere di fila che Stefano De Martino supera Gerry Scotti: Affari Tuoi gira meglio de La Ruota della Fortuna. Il gioco dei pacchi ottiene il 24,6% di Share, mentre la concorrenza si ferma al 24,2%. Inversione di rotta giunta dopo settimane passate a prendere le misure. Il preserale è tornato agli schemi del passato recente: Raiuno sopra Canale 5.

Occorre capire per quanto tempo, ma è il segno ulteriore che la competizione – fra le principali aziende tv italiane – è sempre accesa. Tornando alla prima serata, invece, le reti cadette hanno puntato su altro: Rai2 fa la doppietta con FBI ed FBI International che rispettivamente collezionano 4,1 e 3,9% di Share.

De Martino si riprende il preserale

La Città Ideale, su Rai3, si ferma al 3,2% di Share. Cologno Monzese, invece, riparte da Schindler’s List che ottiene il 3% su Rete4. Opera che si colloca in una serie di iniziative dedicate per il Giorno della Memoria. Italia Uno punta su Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo che raggiunge il 4,8% di Share, mentre La7 totalizza il 6,8% di Share con In Altre Parole. La seconda parte di programma si attesta sul 4,1% di Share, complice anche l’orario differente.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripropone 4Ristoranti che conquista l’1,5% di Share. La percentuale sale leggermente arrivando all’1,6% durante il secondo episodio del programma. Accordi&Disaccordi cresce sul Nove con il 2,2% di Share. Si ferma, invece, al 2% Commando sul Canale 20. L’effetto Farfalla su Rai4 si fa bastare l’1,2% di Share. Iris, invece, sceglie Rapimento e Riscatto che arriva al 2% di Share. Rai5 ripropone una delle commedie teatrali più recenti di Vincenzo Salemme dal titolo: “Napoletano? E fammi ‘na pizza”, basta questo per ottenere l’1,4% di Share.