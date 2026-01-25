Maria De Filippi batte Antonella Clerici: The Voice Kids guadagna terreno, ma non basta. De Martino sorpassa Scotti in access prime time. I dati Auditel del 24 gennaio 2026
C’è Posta Per Te si prende il sabato in prima serata, mentre l’access prime time torna nelle mani di Stefano De Martino. Gerry Scotti resta indietro dopo mesi di “supremazia” televisiva.
Il sabato sera televisivo è di Maria De Filippi, ancora una volta. C’è Posta Per Te vince in prima serata confermandosi al 27,6% di Share. Una percentuale che, per la concorrenza, è come un iceberg da scalare e in arrampicata c’è Antonella Clerici con The Voice Kids. Uno scontro fra titani del piccolo schermo.
Il programma della Rai guadagna terreno settimana dopo settimana: format che ha chiuso la serata al 22,1% di Share, un altro punto e mezzo guadagnato rispetto a sette giorni fa. Non basta ancora, ma conferma che Viale Mazzini le potenzialità per avvicinarsi a Cologno Monzese nel sabato sera televisivo ce le ha. Le stesse che portano, in alternanza agli ultimi mesi, a sorridere in access prime time.
C’è Posta Per Te batte The Voice Kids
Sono 3 sere di fila che Stefano De Martino supera Gerry Scotti: Affari Tuoi gira meglio de La Ruota della Fortuna. Il gioco dei pacchi ottiene il 24,6% di Share, mentre la concorrenza si ferma al 24,2%. Inversione di rotta giunta dopo settimane passate a prendere le misure. Il preserale è tornato agli schemi del passato recente: Raiuno sopra Canale 5.
Occorre capire per quanto tempo, ma è il segno ulteriore che la competizione – fra le principali aziende tv italiane – è sempre accesa. Tornando alla prima serata, invece, le reti cadette hanno puntato su altro: Rai2 fa la doppietta con FBI ed FBI International che rispettivamente collezionano 4,1 e 3,9% di Share.
De Martino si riprende il preserale
La Città Ideale, su Rai3, si ferma al 3,2% di Share. Cologno Monzese, invece, riparte da Schindler’s List che ottiene il 3% su Rete4. Opera che si colloca in una serie di iniziative dedicate per il Giorno della Memoria. Italia Uno punta su Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo che raggiunge il 4,8% di Share, mentre La7 totalizza il 6,8% di Share con In Altre Parole. La seconda parte di programma si attesta sul 4,1% di Share, complice anche l’orario differente.
Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripropone 4Ristoranti che conquista l’1,5% di Share. La percentuale sale leggermente arrivando all’1,6% durante il secondo episodio del programma. Accordi&Disaccordi cresce sul Nove con il 2,2% di Share. Si ferma, invece, al 2% Commando sul Canale 20. L’effetto Farfalla su Rai4 si fa bastare l’1,2% di Share. Iris, invece, sceglie Rapimento e Riscatto che arriva al 2% di Share. Rai5 ripropone una delle commedie teatrali più recenti di Vincenzo Salemme dal titolo: “Napoletano? E fammi ‘na pizza”, basta questo per ottenere l’1,4% di Share.