Mare Fuori 3, seconda parte: come prima, più di prima. Possiamo inizia solo così un pezzo dedicato a quella che indubbiamente è diventata la serie più chiacchierata del momento, capace di registrare numeri davvero inediti per una produzione italiana. Il tutto, prima ancora che Mare Fuori 3 vada in onda su Raidue.

Se già due settimane fa, con l’esordio dei primi sei episodi su RaiPlay, Mare Fuori 3 aveva registrato numeri record nel giro di poche ore, con l’uscita dei rimanenti sei episodi della terza stagione quei numeri sono stati addirittura superati.

Fiction Mare Fuori 3, il cast a Sanremo per cantare la sigla (e interagire via social) Nella sola giornata di lunedì 13 febbraio, ovvero quando è stata messa a disposizione la seconda parte di stagione, la piattaforma Rai ha registrato circa 12 milioni di visualizzazioni, per un totale di 5,7 milioni di ore viste.

Le prime ventiquattro ore in cui sono stati pubblicati i sei episodi hanno registrato un accesso a RaiPlay costante da parte di un pubblico per il 45% composto da under 25, con picchi intorno alle 21:00. La giornata del 13 febbraio diventa così record per il tempo speso nella fruizione di contenuti digitali su tutto il perimetro Auditel, con una quota Rai che, sul consumo on demand, vale oltre l’83% del totale.

Fiction Mare Fuori 3 è il contenuto più visto di sempre su RaiPlay: 8 milioni di visualizzazioni in un giorno Il 1° febbraio il record era andato al primo episodio; ora, invece, sono le puntata 7 ed 8 a registrare i nuovi picchi di visualizzazioni; il particolare, l’ottavo è il più visto nella storia del progetto Auditel per i contenuti Video On Demand.

Un successo destinato a crescere per il semplice fatto che solo una parte degli appassionati della serie avrà visto tutti gli episodi rimanenti in solo giorni, ma intanto complessivamente le tre stagioni (tutte su RaiPlay) hanno raggiunto il record di 54 milioni di visualizzazioni e quasi 23 milioni di ore di fruizione.

Mare Fuori si rivela sempre più fenomeno che, nato in tv, è diventato tale grazie al web. Su stessa ammissione dei produttori, è stato solo con lo sbarco della seconda stagione su RaiPlay (quindi nel dicembre 2021) che la serie ha iniziato a salire nelle visualizzazioni online, diventando presto uno dei contenuti più visti della piattaforma. A questo si aggiunga l’inserimento della serie su Netflix, che ha generato altri numeri tali da poter parlare, appunto, di fenomeno.