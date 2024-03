Marco Stabile: chi è il cantante di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo

Oltre ad Antonella Lo Coco, c’è un’altra presenza fissa che arricchisce il cast fisso di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo, il quiz musicale condotto da Gabriele Corsi, dal lunedì al venerdì, nell’access prime time di Nove. Si tratta di Marco Stabile. A lui e alla sua partner di lavoro, spetta il compito di supportare vocalmente i concorrenti durante tutta la gara.

Prodotto da Banijay Italia, ‘Don’t Forget The Lyrics – Stai Sul Pezzo’ mette alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop. In ogni puntata, tre concorrenti dovranno esibirsi proprio come nei migliori karaoke, fino a quando improvvisamente la musica si fermerà e scompariranno le parole. E’ in quel momento che gli sfidanti dovranno sfoderare le loro doti e dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia. I due concorrenti che ottengono il maggior punteggio nella prima manche, proseguono nella manche del “duello”, ma solo uno di loro andrà alla scalata finale. Al vincitore della puntata l’onore e onere di partecipare alla puntata successiva con due nuovi sfidanti. In ogni puntata, oltre al premio di 5.000 euro in gettoni d’oro in palio, protagonista è anche il pubblico, sia in platea che sul palco, che canta appassionatamente le canzoni del passato e le hit del momento.

Chi è Marco Stabile di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo? Età, lavoro, Instagram

Sappiamo che ha 40 anni e che è nato a Cassino nel 1984. E’ alto 178 cm, ha una copertura atletica – sportiva, pesa 71 kg, ha gli occhi verdi ed i capelli color castano scuro.

Studia canto e recitazione fin da bambino. Debutta in teatro con lo spettacolo di Pino Insegno Insegnami a sognare. Ottiene diversi ruoli da protagonista: nel musical Zerovskij di Renato Zero, in Flashdance di Chiara Noschese, in Kinky Boots e ne L’Ultima Strega per la regia di Andrea Palotto. Ha preso parte ad oltre 20 musical. Nel 2019 entra nel cast di Colorado, e nel 2020 partecipa al programma ‘Enjoy – Ridere Fa Bene’.

Ha recitato anche ne ‘I Cesaroni’ ed ‘In che Dio Ci aiuti 2’. Sa suonare la tastiera.

Ha una pagina Facebook @marcostabileofficial ed un account Instagram @marcostabile.23 che ad oggi, conta, oltre 32300 followers.

Entro la fine 2024, il poliedrico artista tornerà in tournée in tutta Italia nel musical ‘Vlad Dracula’ vestendo i panni del personaggio di Jonathan Harker. Attualmente fa parte anche della giuria del talent ‘Brillanti Musicals’, in onda ogni giovedì sera, sulla tv maltese ONE.