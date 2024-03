Età, lavoro, Instagram, studi, moglie, canzoni di Antonella Lo Coco la cantante di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo su Nove

Antonella Lo Coco: chi è la cantante di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo

E’ una delle colonne portanti di ‘Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo’, il quiz musicale condotto da Gabriele Corsi, dal lunedì al venerdì, nell’access prime time di Nove. Si tratta di Antonella Lo Coco che, assieme a Marco Stabile, supporta vocalmente i concorrenti durante tutta la gara.

Conosciamola meglio:

Chi è Antonella Lo Coco di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo? Età, lavoro, Instagram

Antonella è nata il 1 aprile 1985 a Palermo sotto il segno dell’Ariete. Oggi ha 38 anni. Il suo profilo Instagram @antonellalococo, ad oggi, conta oltre 38700 followers. Prima di entrare a far parte del cast fisso del game show di Nove, la cantante ha preso parte ad altri programmi tv come ‘Colorado’. Ha partecipato ad ‘All Together Now’ di Michelle Hunziker arricchendo il muro della giuria.

A 16 anni forma la sua prima band per cui è interprete e autrice. In seguito fa parte degli Shadow Zone. Nel 2012, la musicista è finalista alla quinta edizione di ‘X Factor’, classificandosi alla terza posizione. A gennaio dell’anno successivo, esce per Sony Music il suo primo album dal titolo ‘Cuore scoppiato’ (disco d’oro 2012 nella classifica dei download digitali) che raccoglie alcuni dei brani presentati all’interno del talent show, incluso l’inedito scritto da Luca Marino che dà il titolo al lavoro discografico.

Nel 2013 la carriera artistica di Antonella si apre anche al mondo del cinema:, infatti, partecipa al film ‘Ci vuole un gran fisico’ con protagonista Angela Finocchiaro.

Vanta una partecipazione anche a ‘Io Canto’, condotta in prima serata su Canale 5 da Gerry Scotti, come uno dei 5 membri della giuria di qualità che ha il compito di votare le esibizioni dei giovani talenti capitanati da Mara Maionchi, Claudio Cecchetto e Flavia Cercato.

In occasione dell’ultimo Natale, insieme a Stabile, ha inciso ‘Have yourself a merry little Christmas’.

E’ sposata, dal 2019, con Elisa Paolini. Ha diversi tatuaggi sul corpo.