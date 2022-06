Sulle sue stories Instagram Marco Carrara ha annunciato che quella di domani sarà l’ultima puntata di Timeline Focus, dopo che già oggi è terminata la stagione invernale di Agorà con i saluti finali di Luisella Costamagna, alla quale Carrara stesso, che anche quest’anno ha lavorato al moviolone, ha portato in dono il tronchetto della felicità sul quale quest’anno è ricaduta la scelta del gruppo di lavoro, dopo che l’anno scorso la giornalista non aveva apprezzato il mazzo di fiori regalatole.

Se effettivamente l’impegno quotidiano ad Agorà con la puntata odierna è terminato per Marco Carrara, non altrettanto avverrà per quanto riguarda Timeline Focus, che con l’appuntamento di domani non chiuderà definitivamente la propria stagione, che proseguirà però in un orario e in un giorno diversi rispetto a quelli nei quali è andato finora in onda.

Il programma infatti passerà all’interno di Agorà Estate, che sarà condotta dal prossimo lunedì da Giorgia Rombolà, accolta oggi per il passaggio di consegne da Senio Bonini negli ultimi minuti di Agorà Extra. Timeline Focus andrà in onda ogni venerdì nell’ultimo blocco di Agorà Estate fino al 22 luglio.

L’allungamento, che sarà annunciato domani da Marco Carrara, è il risultato di una buona crescita negli ascolti del programma, che nel sabato mattina di Rai3, grazie anche al buono traino offerto dalla riorganizzazione delle proposte mattutine del weekend della rete, è riuscito a segnare un incremento in share pari al 0,77%. Quindi, da venerdì 10 giugno, alle 9:45, per sei settimane, Timeline Focus si sposterà all’interno di Agorà Estate e continuerà a tenere compagnia ai telespettatori.