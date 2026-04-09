Marcello Cirillo a Chiamami Radio2: “Da ogni situazione può nascere una meravigliosa opportunità”

Chiamami Radio2 è uno dei programmi radiofonici più seguiti del palinsesto attuale. Il valore aggiunto, oltre alla forza delle dediche, è il contributo degli ospiti. Ogni appuntamento prevede la presenza di volti più o meno noti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Si mettono in gioco con Federica Elmi e provano a lasciarsi andare sulle note del maestro Agostino Penna. In questa specifica occasione è toccato a Marcello Cirillo.

Interprete televisivo, cantante e attore teatrale che ha popolato il piccolo schermo per anni, dai tempi in cui accompagnava Renzo Arbore in poi, essendo presenza fissa e affettuosa per il pubblico che ancora oggi lo segue con il medesimo affetto. L’attore è stato ospite di Chiamami Radio2, ma non si è trattato esclusivamente di una presenza di passaggio. Cirillo ha letteralmente animato la puntata parlando di sè, della propria carriera e della possibilità di raccontare e raccontarsi attraverso le proprie passioni.

Marcello Cirillo a Radio2 tra ricordi e rivelazioni inedite

Per Cirillo il palcoscenico è fondamentale, ma l’insegnamento più grande è un altro. Lasciarsi andare e vivere il momento: “Questo – racconta – lo sottolinea sempre Renzo (Arbore ndr) che lo diceva anche a noi ogni volta”. Chiaramente l’improvvisazione di cui Arbore, e poi Cirillo, parla è particolarmente elaborata. Il concetto è chiaro: si può improvvisare, ma soltanto se c’è una preparazione impeccabile alle spalle. Ecco perchè la spontaneità premia.

Si è spontanei solo quando si conosce perfettamente la materia che si maneggia. Arbore con il talento e le capacità ci è sempre andato a nozze. Per questo poi Cirillo ha ereditato un certo modo di fare: mestiere, dicono gli addetti ai lavori, che non si scorda mai. Quindi torna a teatro, il prossimo 20 maggio 2026 a Roma, con uno spettacolo dal titolo “Tu Vuò Fa L’Americano” che analizza vizi, virtù e possibilità di personalità che non hanno mai smesso di inseguire i propri sogni.

Roma e il Teatro Olimpico

Quello che in passato veniva definito American Dream per qualcuno si è realizzato. Cirillo racconta, con canzoni ed emozionanti aneddoti, questa epopea collettiva con relativo approfondimento musicale affidato anche a Demo Morselli. Senza dimenticare la voce narrante di Barbara De Rossi.

L’insegnamento che lascia, anche con la presenza a Chiamami Radio2, a un pubblico sempre molto caloroso è quello di poter trasformare ogni occasione – dentro e fuori le scene – in opportunità. Persino dalle avversità è possibile uscire più forti di prima. Una certezza oltre la retorica e il più vicino possibile all’autentica arte della performance.