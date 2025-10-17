Federica Elmi, carriera e vita privata della conduttrice di Rai Radio 2

Federica Elmi, conduttrice e autrice radiofonica, porta la sua voce su Rai Radio2 con passione e autenticità.

Federica Elmi è una delle voci più riconoscibili del panorama radiofonico italiano. Conduttrice, autrice, e speaker radiofonica, oggi è tra i volti di punta di Rai Radio2, dove continua a portare in onda la sua idea di radio: autentica, empatica e profondamente umana.

La vita privata e carriera della speaker radiofonica

Nata e cresciuta nel quartiere romano di Centocelle, Federica scopre la radio da bambina, come compagna silenziosa delle giornate di scuola. “Accendevo la radio e spesso mi addormentavo ascoltandola”, ha raccontato più volte. Quella che era una semplice abitudine è diventata presto una vocazione: il suo debutto on air risale al 4 settembre 1994, lo stesso giorno in cui Francesco Totti segnava il suo primo gol in Serie A.

Dopo le prime esperienze nelle emittenti locali – tra cui Mondoradio Centro Italia, Radio Centro Suono, Radio Suby, Radio Crik Crok, Radio Rock Italia, Radio Onda Libera, Radio Più e Radio Spazio Aperto – Federica approda sulle frequenze nazionali nel 2016 con m2o, per poi entrare nel team di Rai Radio2 nel gennaio 2020.

Per sei stagioni ha condotto il programma notturno “Le Lunatiche”, spazio diventato un punto di riferimento per chi cercava nella notte riflessione, leggerezza e ascolto. Tra i microfoni dei suoi programmi e show sono passati oltre mille ospiti, da Piero Angela a Dario Argento, da Paolo Bonolis a Catherine Spaak e Claudio Cecchetto.

La sua voce è stata protagonista anche di grandi eventi in simulcast, come Tim Summer Hits e Semplicemente Fiorella, oltre che dei podcast ufficiali della Rivista Militare dell’Esercito Italiano, di cui è voce dal 2024.

Il nuovo programma con Agostino Penna

Nel 2024 Federica ha festeggiato trent’anni di attività radiofonica, celebrati anche con la conduzione estiva de “Il Doposole” su Rai Radio2. Dall’autunno 2025 è al timone del nuovo programma serale “Chiamami Radio2”, in coppia con Agostino Penna, in onda dal lunedì al venerdì alle 21:00.

Dietro al microfono, però, c’è molto di più: Federica è autrice, voice over, redattrice e promoter (con lo pseudonimo “Luna”). In diverse interviste ha rivelato che “Federica Elmi” è un nome d’arte, lasciando celato il cognome anagrafico, quasi a preservare un pizzico di mistero. Musicalmente onnivora e curiosa, resta però legata al suo idolo di sempre, Vasco Rossi, che definisce “la colonna sonora di una vita intera”. Convinta che “la radio sia il primo social network del mondo”, Elmi crede nel potere invisibile del microfono e nel legame unico tra voce e ascolto. Nella vita privata, è sposata con il DJ e producer Dj Vortex, con cui condivide la passione per la musica e per l’energia che solo la radio sa trasmettere.