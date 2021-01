Maratona Mentana a sorpresa per i telespettatori di La7. Enrico Mentana inizia l’ultima settimana di gennaio con uno Speciale TgLa7 inatteso che appare sui teleschermi intorno alla 17 di lunedì 25 gennaio. Dopo Tagadà, dunque, Mentana conquista lo spazio dedicato solitamente alle serie tv USA con una nuova ‘puntata’ della sua #MaratonaCrisi dedicata agli sviluppi della Crisi del Governo Conte Bis, che ha già tenuto banco la scorsa settimana e che sembrava dover restare congelata per almeno una quindicina di giorni.

“Voci sempre più convergenti parlano di un Conte che sale al Quirinale: se siamo in onda è perché ci sono dei riscontri”

dice il direttore del TgLa7 conquistando la sua consueta posizione e il suo ledwall con le ormai note assegnazioni. E non ha rinunciato alla tendina nonostante l’apparizione a sorpresa. In collegamento non manca Alessandra Sardoni da Palazzo Chigi.

Stando a quanto circola nei corridoi dei Palazzi, Conte starebbe salendo al Quirinale per rassegnare le dimissioni, non avendo trovato i voti sufficienti per garantire stabilità al Governo al Senato. Un’altra lunghissima giornata e un’altra lunghissima settimana per il Governo Conte Bis, alla fine di un mese di gennaio che segna di fatto anche il primo anniversario della Pandemia di Coronavirus in Europa… Il direttore del TgLa7, però, non si scompone, anzi: la sua lunga Maratona Mentana per la crisi di Governo può iniziare.