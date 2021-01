Una Crisi di Governo in diretta tv e ‘a reti unificate’ quella che si prevede per lunedì 18 e martedì 19 gennaio, con il passaggio parlamentare del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, atteso alla Camera e al Senato per riferire sulla situazione del suo esecutivo dopo le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova di Italia Viva.

Partiamo dalla programmazione di lunedì 18 gennaio, in attesa che si definisca anche la programmazione di martedì 19.

Le comunicazioni alla Camera dei Deputati del Premier Conte, con annesso dibattito, saranno trasmesse in diretta dalle 11.58 alle 15.30, a cura di Rai Parlamento con una staffetta che coinvolge le tre reti generaliste. Si parte infatti alle 11.58 su Rai1 che mantiene la linea fino al Tg delle 13.30 per passarla dalle 13.24 a Rai3 che la ridarà all’Ammiraglia dalle 13.56 alle 15.30. Alle 15.30 spazio a uno Speciale Tg1 fino alle 17.00, quando riprende la seduta alla Camera per la replica del Presidente del Consiglio, le dichiarazioni di voto, gli interventi a titolo personale e il conseguente voto per appello nominale: diretta su Rai 1 dalle 17.00 e su Rai 2 dalle 17.30 fino alle 19.55. Su Rai 1, quindi, non vanno in onda E’ sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle Signore.

Cambia anche la prima serata di Rai 2 che sostituisce la prevista puntata di Stasera tutto è possibile con uno Speciale Tg2 Post dedicato alla Crisi: la seconda puntata di STEP andrà in onda martedì 26 gennaio.

MaratonaMentana su La7 dalle 17

Come anticipato già la scorsa settimana, anche La7 seguirà in diretta gli sviluppi della crisi di Governo: al mattino ci pensa la programmazione regolare della rete, tra Omnibus, Coffee Break e L’aria che tira. Nel pomeriggio spazio a Tagadà, quindi dalle 17.00 Speciale TgLa7 con il direttore Enrico Mentana, i suoi inviati (Celata e Sardoni su tutti) e i suoi ospiti (di giro).

Crisi di Governo 2021: la copertura all news

La seduta della Camera per le comunicazioni del Premier Conte saranno seguite live – come ovvio – dalle all news, con Sky Tg24, Rai News e Tgcom 24 che alterneranno la propria programmazione regolare con i collegamenti dalla Camera dei Deputati.

(In aggiornamento)