Crisi di Governo in diretta tv con lo Speciale TgLa7 di Mentana

Ore decisive per il Conte Bis: dopo l’approvazione della bozza per il Recovery Plan, raggiunta nonostante l’astensione degli esponenti di Italia Viva, siamo al momento della verità sulla Crisi di Governo minacciata da Matteo Renzi, leader di IV. Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio 2021, è attesa una conferenza stampa dell’ex Premier nella quale si spiegheranno le ragioni della Crisi, o del suo rientro. Ma a quanto si capisce, Renzi sembra determinato ad andare fino in fondo nonostante i richiami del Quirinale all’unità politica contro la vera crisi, quella pandemica, e oltre i personalismi (cui aveva fatto chiaro cenno durante il Messaggio di Fine Anno) e nonostante la risposta di Conte, che ha già fatto capire che in un eventuale terzo mandato non ci sarà spazio per esponenti renziani nel gabinetto di Governo.

Una situazione paradossale, mentre risale – come prevedibile – la curva dei contagi dopo le libertà natalizie, aumentano i morti e la campagna di vaccinazione procede secondo le tappe indicate dall’Europa. Una Crisi che potrebbe aprirsi proprio mentre il Ministro della Salute Roberto Speranza sarà in Parlamento per illustrare le linee guida del nuovo DPCM (atteso per sabato) che regolerà i colori delle prossime settimane e che si tradurrà in un Decreto nel Consiglio dei Ministri previsto in serata, con la spada di Damocle del ritiro dei ministri renziani.

Per seguire gli eventi scende in campo Enrico Mentana con uno speciale TgLa7 al via alle 17.30: una diretta per seguire la conferenza stampa di Renzi e per commentare gli eventuali sviluppi e scenari che potranno seguire alla fine del Conte Bis.

A seguire gli sviluppi della Crisi di Governo ovviamente anche le all news, già attente a quanto sarà detto da Speranza alla Camera dei Deputati con il Question Time che sarà trasmesso anche in diretta dalle 15.00 su Rai 3. Perché la pandemia non bastava…