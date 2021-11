A due giorni dalla scomparsa di Giampiero Galeazzi, Domenica in oggi si è aperta con un lungo spazio per ricordare uno dei giornalisti sportivi che maggiormente ha segnato la televisione italiana soprattutto negli ultimi anni del secolo scorso. Galeazzi a metà degli anni ’90, precisamente dalla stagione 1993-1994, entra poi a far parte di quello che allora era un vero e proprio contenitore domenicale pomeridiano, che abbracciava sei ore. Alla guida di quella Domenica in c’erano Luca Giurato e Mara Venier, che lo volle con sé anche per le successive tre edizioni.

Aprendo la puntata odierna la Venier non ha potuto quindi non dedicare un pensiero all’amico:

La puntata di oggi inizia in una maniera diversa da sempre e devo dire che c’è una grandissima tristezza ovviamente perché abbiamo perso un amico. Per quanto mi riguarda ho perso Bisteccone mio con il quale ho condiviso anni meravigliosi di una bellissima amicizia, amicizia che è durata negli anni e che durerà sempre, perché Giampiero rimarrà sempre, sempre vicino a me, non se ne andrà mai.

A ricordare Giampiero Galeazzi in studio con Mara Venier c’erano alcune delle persone che professionalmente e non solo hanno conosciuto meglio il giornalista. Primo fra tutti Paolo De Andreis, storico capostruttura e dirigente Rai, che era responsabile delle Domenica in in cui la Venier condivideva lo studio con Galeazzi; insieme a lui due storici direttori di quella che allora era ancora la Testata Giornalistica Sportiva della Rai (l’attuale Rai Sport), ovvero Marino Bartoletti e Fabrizio Maffei, e Stefano Masciarelli, anche lui protagonista di quelle storiche edizioni del programma di Rai 1. Erano poi collegati con Mara Venier Adriano Panatta, Sinisa Mihajlovic e gli amici del Circolo Canottieri Roma.

Lo spazio, che ha occupato i primi 75 minuti di trasmissione, si è concluso con una clip che conteneva le immagini delle ultime ospitate di Giampiero Galeazzi a Domenica in, alternate a quelle di altri storici momenti vissuti in video con la Venier.