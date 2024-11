Mara Venier, durante la puntata odierna di Domenica In, potrebbe aver lanciato una nuova frecciatina all’indirizzo di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, nonostante la conduttrice abbia preso alla prima puntata della nuova stagione andata in onda martedì scorso, in prima serata. Per la cronaca, Francesca Fagnani, oltre alla Venier, ha intervistato anche Flavia Vento e Riccardo Scamarcio.

Protagonista del siparietto di oggi è stato proprio l’attore e produttore pugliese, attualmente al cinema con il film Modì – Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp. Mara Venier, proprio a inizio intervista, con uno Scamarcio, quindi, ancora “incolpevole”, si è lasciata scappare la seguente battuta:

Quando andate dalle altre parti, e lui ride già, raccontano tutto! Quando vengono da me, non me raccontano niente! Tutto, oggi a me, devi raccontare qualcosa che non hai raccontato! Fai tu!

La frecciatina a Belve sembra evidente anche perché Riccardo Scamarcio, dalla Fagnani, ha rilasciato dichiarazioni che hanno scatenato qualche polemica, soprattutto una, per la quale è stato tacciato anche di sessismo (“In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli”).

Nonostante non ci sia la sicurezza che la conduttrice di Domenica In facesse riferimento a Belve, i precedenti che corroborano questa tesi non mancano.

Proprio con la Fagnani ospite, Mara Venier, sempre a Domenica In, lo scorso aprile, fece esplicito riferimento ai sostanziosi cachet che Belve riserva ad alcuni suoi ospiti, prevedendo anche la sua ospitata che si è concretizzata recentemente:

Come mai vengono tutti a farsi intervistare e non hanno paura di te? Scusa, ma vengo a Belve così mi pagano pure! Visto che date un sacco di soldi, io vengo a Belve!

Mara Venier, con due uscite, seppellisce il mito di Belve. – Come mai vengono tutti a farsi intervistare e NON hanno paura di te… – Date un sacco de soldi… pic.twitter.com/eg592c29pO — Massimo Falcioni (@falcions85) March 31, 2024

Anche alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2023-2024 di Domenica In, Mara Venier aveva sottolineato la difficoltà di fare un’intervista davvero a ruota libera ai propri ospiti, facendo riferimento sempre al programma di Francesca Fagnani:

Gli ospiti vengono a Domenica in e ti dicono “Non gli chiedere questo, non gli chiedere quello”. Poi vanno a Belve e raccontano di tutto.