Una Domenica IN di venerdì si può fare? Sì. L’anticipazione è stata data tempestivamente dal nostro Hit non due giorni fa bensì un mese e mezzo fa, più precisamente il 9 aprile 2022 e con tanto di data:

Per festeggiare dunque questa stagione tv a fine maggio, precisamente venerdì 27 maggio, andrà in onda una puntata specialissima di Domenica in diffusa in prima serata.

La conduttrice ha confermato la nostra esclusiva parlando in collegamento con il direttore del prime time Rai Stefano Coletta, reduce dalla settimana eurovisiva conclusa ufficialmente nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio con la vittoria della Kalush Orchestra e la sesta posizione dei nostri rappresentanti Mahmood e Blanco.

Quella che si appresta a condurre Mara Venier sarà una festa celebrativa della sua tredicesima Domenica IN (certamente non facile da portare avanti neppure quest’anno per gli evidenti motivi legati all’attualità). Lo speciale di prime time si chiamerà Domenica IN show, una versione rivisitata del contenitore domenicale di Rai 1 ma imbellettata e arricchita di ospiti per la fascia pregiata della rete ammiraglia: “Abbiamo la nostra prima serata Venerdì 27 maggio, la grande festa. Possiamo annunciarla a gran voce perché ormai è ufficiale” dice lei sul finale della chiacchierata con Coletta.

In cassaforte Mara ha una nuova annata di Domenica IN da prendere per mano, sarà la sua quattordicesima, un numero che – come abbiamo avuto modo di farvi sapere giusto qualche settimana fa – segnerà il record assoluto di edizioni condotte per la conduttrice.

Quando Mara Venier disse: “Il mio debole è Domenica IN”

Dopo aver annunciato più volte un imminente addio alla sua Domenica IN, Mara Venier ha pensato e ripensato se continuare o no fino ad ammettere che in realtà quello con il varietà è un reale amore quasi impossibile da interrompere. In un’intervista al settimanale Chi affermò: