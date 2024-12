Ospite a Cinque Minuti, Mara Venier si è detta disponibile per una nuova edizione di Domenica In. Non sarebbe ora di cedere il passo?

“Se mi vogliono, rimango” dice Mara Venier a Bruno Vespa a proposito della sua permanenza a Domenica In nella prossima stagione televisiva. Ogni anno lo schema si ripete: dichiarazioni nelle quali la conduttrice afferma che sarà la sua ultima edizione, puntualmente poi smentite da un nuovo sì al programma.

Già a giugno quest’anno Venier si era affrettata ad assicurare a Giorgia Cardinaletti a Tg1 Mattina che avrebbe abbandonato Domenica In dopo l’edizione in corso attualmente. “Sicuramente sarà l’ultimo anno mio perché non posso arrivare a Domenica In con il bastone” aveva detto. Parole che avevano poi trovato conferma nella conferenza stampa dello scorso settembre in cui disse: “Quando dico che è l’ultimo anno, è davvero l’ultimo”.

Già a Belve aveva esitato a confermare l’intenzione di non condurre più Domenica In. Con le parole pronunciate a Cinque Minuti viene del tutto archiviata la possibilità che sia la stessa Mara Venier a decidere di fare un passo indietro. Dunque pare già immaginabile che in Rai si opterà per riconfermarla, di fronte agli ascolti ancora buoni che il programma offre.

La crisi della trasmissione, infatti, non sta tanto nei numeri, quanto nella povertà di idee e contenuti che da anni dimostra. Se si considera che la massima novità di questa stagione doveva essere il gioco telefonico, che è durato solo due puntate, si comprende già molto.

Domenica In è un programma sempre più ripiegato su se stesso e sulla propria conduttrice. In una trasmissione ormai fatta solo di interviste, i protagonisti tornano a sedersi sulle stesse poltrone in un eterno giorno della marmotta. I guizzi sono pochi e limitati, all’interno di un programma che sembra procedere per noia, dove neanche l’innesto di Duccio Forzano ha saputo regalare nuovo dinamismo.

Per Mara Venier è la sua comfort zone ed è comprensibile. La stanchezza di Domenica In, però, si percepisce tutta, dopo quasi 250 puntate da quando è tornata al timone nel 2018. Una svolta sarebbe necessaria e fare un passo di lato aiuterebbe chi deve decidere a farlo con maggior libertà. Mara Venier rimarrà comunque la storia di Domenica In, ma ora forse è arrivato il momento di scriverne il futuro.