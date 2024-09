Domenica In, conferenza stampa in diretta dalle 11:00

Parte tra due giorni la quarantanovesima edizione di Domenica In. Si tratta della sedicesima stagione condotta da Mara Venier, che dal 2018 è tornata, in solitaria, alla conduzione del programma. Sarà proprio la conduttrice, insieme al direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, a presentare alla stampa la nuova edizione del programma.

La conferenza avrà luogo questa mattina, alle ore 11:00, presso la Sala Sergio Zavoli in viale Mazzini. Fra le novità della stagione sono previsti una nuova scenografia e un nuovo logo. Il programma, inoltre, dovrebbe cambiare parzialmente anche nella sua struttura, come anticipato da Mara Venier al Corriere della Sera.

“Il punto forte sono sempre state le mie interviste, ma ormai ho intervistato tutti quelli che c’erano da intervistare, anche ripetutamente. Vorrei uscire da quella formula, tornare al contenitore con diversi argomenti, abbiamo l’idea di introdurre un gioco, di fare un talk sull’attualità – non sulla cronaca” ha spiegato al quotidiano.

Domenica In 2024-2025, il nuovo gioco: come funziona

Il gioco, intitolato 500+, in omaggio alle più di 500 puntate di Domenica In condotte dalla Venier, si baserà su un tabellone digitale diviso in 30 caselle. Ad ognuna di queste corrisponderà una domanda che riguarderà un momento delle tante edizioni del programma con alla guida la conduttrice veneta. Potranno esserci però anche riferimenti ad altre edizioni di Domenica In. Il tabellone inoltre prevede anche due caselle jolly.

Le domande scaturiranno da un filmato di repertorio, da una fotografia, da un oggetto, da un’esibizione live della band o da un ospite presente in studio. In caso di risposta corretta, il concorrente che parteciperà telefonicamente al gioco vincerà un premio di 100 euro. Potrà aprire poi un’altra casella – fino ad arrivare in totale massimo a cinque – con il rischio però di perdere la vincita già conquistata in caso di risposta errata. Le caselle jolly, invece, consentiranno di vincere 100 euro senza dover rispondere ad alcuna domanda.