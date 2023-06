Diciamolo con una canzone: Baciami ancora

E cosi se n’è andata anche la quattordicesima edizione di Domenica in guidata da Mara Venier. L’ultima puntata andata in scena domenica 11 giugno 2023 è stato l’ultimo capitolo di una stagione bella e anche difficile. Difficile per tanti motivi e bella per altrettanti. Inutile qui elencarli, di certo la conferma di Mara Venier a Domenica in era nelle cose. Oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio, presente negli studi Frizzi di Roma, ha dichiarato che Domenica in e Mara Venier sono stati confermati anche per la prossima stagione, la quindicesima per zia Mara. Ecco nel dettaglio le parole dell’amministratore delegato Rai:

“Per Rai ‘Domenica In’ si conferma un appuntamento irrinunciabile, un momento di aggregazione leggera e di intrattenimento di qualità capace di parlare a più generazioni. Per questo torneremo a incontrare anche nelle domeniche della prossima stagione Mara Venier, alla quale va il mio ringraziamento per la dedizione e la passione inconfondibili con cui segue questo programma. E mi sia permesso un ulteriore ringraziamento per la profonda umanità che, come accaduto anche oggi, caratterizza il suo stile unico”.

Puntata molto difficile per Mara Venier quella di oggi. Sappiamo tutti del grave lutto che ha colpito la sua famiglia e certamente,come è suo costume, non ha nascosto le sue emozioni nella puntata odierna di Domenica in. D’altronde questo, quello cioè di essere un libro aperto per il suo pubblico, l’ha fatta diventare quella che è per i telespettatori. Una donna diretta, semplice e dotata di una empatia non comune. Ora è tempo di vacanze e poi arriverà il momento di pensare alla nuova Domenica in.

Certo che formule e cast a parte, che pure saranno importanti, c’è una sicurezza fin da ora. Una sicurezza sottolineata per altro dallo stesso Roberto Sergio. Questa sicurezza si chiama Mara Venier, che non riesce a dire di no a Domenica in. Un programma che ha nella carne. Un programma che ha nelle ossa e a cui non sa e non può dire di no. Domenica in è ormai parte di lei. E’ la sua debolezza. E’ il suo amore palese. E’ qualcosa che va al di la del semplice linguaggio televisivo. Domenica in per Mara Venier significa ormai anche famiglia. E’ la spalla su cui far scivolare le lacrime e su cui far esplodere i sorrisi, come su di un’altalena.

Un’altalena di emozioni che scoppiano quando la lucetta della telecamera della domenica pomeriggio di Rai1 è accesa. Per questo il bacio a fine trasmissione fra il direttore dell’intrattenimento day time Angelo Mellone e Mara Venier, non è solo il bacio fra una conduttrice e il suo direttore. Per Mara è il bacio a Domenica in. La sua Domenica in. E’ il bacio per estensione alla sua Rai. L’azienda che l’ha lanciata, che l’ha coccolata, che le ha pure in alcuni casi voltato le spalle, ma che è stata e sarà, anche per l’anno prossimo la sua casa.

E allora ecco che durante quel bacio ad Angelo Mellone, Mara pare dire: Baciami ancora! Alla sua Domenica in e alla sua Rai.