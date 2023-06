Si archivia l’edizione numero 47 di Domenica IN, la quattordicesima per Mara Venier. Un’altra stagione di interviste, di musica, di improvvisazioni, di ricordi e riflessioni, ma anche di polemiche, mai mancate e poi accantonate. Di tutto questo cosa rimane? Non ci giriamo tanto attorno: rimane Mara Venier.

Mara Venier ricorda in lacrime Pier Francesco Forleo

Un’ultima puntata difficoltosa da portare a termine per la conduttrice. L’impegno delle tre ore di diretta si è scontrato inevitabilmente con il lutto personale che ha colpito la Venier in seguito alla recente scomparsa di Pier Francesco Forleo, Dirigente Rai nonché marito di sua figlia Elisabetta Ferracini.

Lo capiamo immediatamente, appena inizia il blocco dell’anteprima: “Suocera, così mi ha chiamato per 18 anni. Voi – rivolgendosi al pubblico – sapete il rapporto che abbiamo è di sincerità e di onestà. Non posso fare a meno di cominciare questa puntata ricordando chi ha portato solo gioia nella mia vita. Pier, ci mancherai tantissimo“.

Si interrompe, un applauso prova a consolarla ma la conduttrice cede alle lacrime chiamando la pubblicità. Si va subito a nero.

Venier ad Al Bano: “Tra 20 anni sarò ancora qua”

Passa qualche minuto, giusto il tempo per rimboccarsi le maniche e andare dritti con lo spettacolo. Nel suo salotto iniziano a fare ingresso “i volti di tanti amici” qui anticipati dal nostro Hit pochi giorni fa.

Al Bano è tornato in studio per festeggiare i suoi 80 anni – seppur a distanza di quasi un mese – ripercorrendo (ancora) le fasi più importanti della sua vita professionale, i successi, le cadute e non solo. Durante la chiacchierata, una battuta di Mara la lascia dire lunga sul legame d’amore tra lei e Domenica IN “Quando tornerai per festeggiare gli altri 20 anni ritorni da me, tanto qui sto“.

Un’altra artista fresca di compleanno ed una nuova cifra tonda è Orietta Berti. La cantante e recentemente opinionista per la prima volta in un reality show come il GF VIP ha raccontato la sua nuova vita professionale e si è divertita portando aria d’estate con “La discoteca italiana“, candidato tormentone dell’estate 2023 insieme a Fabio Rovazzi.

30 anni fa la prima Domenica IN di Mara Venier

Tempo di celebrazioni, a 30 anni dall’esordio di Mara Venier a Domenica IN (prima stagione nel 1993/94), la passerella nostalgica di volti storici del contenitore è stato l’antidoto per riportare la spensieratezza nella conduttrice. Andrea Roncato, Giucas Casella, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Paolo Marcati, Nello Buongiorno e gli autori storici ‘spalle destre’ di Mara, Paolo de Andreis e Massimo Cinque, si sono passati la palla tra ricordi, retroscena e battute.

Poco prima del rush finale è comparsa Francesca Fialdini per le ordinarie anticipazioni di Da noi… a ruota libera (anche quest’ultima giunta a fine stagione). Spende qualche secondo per mandare un abbraccio di vicinanza e alla Venier e sua figlia Elisabetta.

Pochi secondi dopo, al ritorno nello studio di Domenica IN, Mara Venier è nuovamente in lacrime. La regia di Roberto Croce copre questi secondi con i videomessaggi di Milly Carlucci, Renzo Arbore (nel corso della puntata sono arrivati anche quelli di Antonella Clerici e Carlo Conti).

“Non è stato facile, ma io non mollo”

Infine, i ringraziamenti di rito: “Voglio ringraziare in primis la squadra di questo studio. Credo che mai come quest’anno ho avuto una squadra che mi è stata vicino ed ha capito le difficoltà di questo lavoro che va sempre in diretta. Soprattutto con me che sono un po’ matta, grazie di cuore” Tecnici, operatori, autori, costumisti, suggeritori, regia, luci… Li cita tutti, senza dimenticare nessuno.

da Domenica IN edizione 2022/23 dell’11 giugno 2023. Puntata integrale disponibile su Rai Play a questo link

Chiama il nuovo direttore del daytime appena insediato, Angelo Mellone. Con lui i grazie vengono estesi alla Presidente Rai Marinella Soldi, al nuovo AD Roberto Sergio, al Direttore Generale Rai Giampaolo Rossi: “Tutti i dirigenti Rai e chi ha reso stupenda questa trasmissione e bellissima la conduttrice“.

Lo dicevamo, ultima puntata complicata. La stessa Mara lo ammette sulle battute finali: “Non è stato facile, ma è difficile che mollo. Ho voluto essere qui oggi con voi perché è giusto che sia così“.

l’AD Roberto Sergio: “Domenica IN appuntamento irrunciabile”

L’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio, ospite dietro le quinte del programma, pensa già alla prossima edizione per la quindicesima Domenica IN con Mara Venier: