Domenica 11 giugno 2023 su Rai1 a partire dalle ore 14 va in scena l’ultima puntata della stagione 2022-2023 di Domenica in. L’ultimo appuntamento stagionale per l’ennesima serie di questo storico varietà della domenica pomeriggio di Rai1 condotto e diretto da Mara Venier. Una serie decisamente faticosa e a tratti difficile, che però ha regalato a Rai1 anche stavolta ascolti eccellenti. Nonostante avesse contro quel carro armato che è Amici prima e poi le telenovele tanto amate dal pubblico femminile di Canale 5. Telenovele queste in onda tutti i giorni. Ultima puntata, anche questa piena di ospiti e di contenuti che come di consueto andremo qui ad elencarvi anche stavolta.

Si parte da una grande festa dedicata proprio a Domenica in. Sono passati trent’anni dalla prima Domenica in con Mara Venier. Era la stagione tv 1993-1994, con lei alla conduzione Luca Giurato, Monica Vitti e Don Antonio Mazzi. Presenti nell’ultima puntata di Domenica in di quest’anno molti personaggi che hanno animato le Domeniche in di zia Mara. Ci saranno infatti Andrea Roncato, Giucas Casella, Francesca Alotta. Don Mazzi (al telefono), Attilio Fontana, Paolo De Andreis, Paolo Marcati, Massimo Cinque, Nello Buongiorno e Maurizio Vandelli.

In studio poi Albano per festeggiare anche in Rai i suoi 4 volte 20 anni. Dopo lo show su Canale 5, Albano festeggerà i suoi ottant’anni anche in Rai, a Domenica in da zia Mara. Sarà naturalmente l’occasione anche per sentire, anzi risentire le sue celebri canzoni. E’ prevista anche la presenza della sua figliola Jasmine. Per restare nell’ambito della musica leggera italiana senza tempo, ospite di Mara Orietta Berti. Anche lei amica delle Domeniche in di Mara Venier, essendone stata parte del cast. Con lei arriva anche il buon Rovazzi Fabio con cui ha fatto la sua canzone dell’estate dal titolo “La discoteca italiana“.

Appuntamento poi con una bella intervista a Mauro Coruzzi, da poco rientrato in televisione a Italia si, dopo la malattia che lo ha colpito mesi fa. E ancora ospiti dell’ultima puntata stagionale di Domenica in Sal De Vinci, Giuseppe Gambi, Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata finale della stagione 2022-2023 di Domenica in, condotta e diretta come sempre da Mara Venier l’11 giugno 2023 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1.