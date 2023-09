Niente ritorno di Manuela Arcuri in una fiction Rai, almeno per il momento. Come TvBlog aveva anticipato, infatti, ad oggi non esiste alcun progetto che riporti sulla tv pubblica l’attrice di Anagni. Ricapitoliamo quanto accaduto nelle ultime settimane.

In piena estate, intervistata dal quotidiano Il Giornale, Manuela Arcuri annuncia a sorpresa che sta lavorando ad “una serie in quattro puntate per la Rai cui tengo molto, pronta per la primavera 2024” con tanto di “titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica” e di sinossi: “È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome“. La notizia fa il giro del web e TvBlog decide di indagare per saperne di più. Così scopriamo che in realtà non vi è alcuna conferma dalle parti di Rai Fiction, che a inizio luglio attraverso la direttrice Maria Pia Ammirati aveva illustrato ufficialmente i titoli che vedremo nella prossima stagione in tv.

Ora Manuela Arcuri fa retromarcia e al settimanale Chi corregge il tiro confermando sì che “c’è una miniserie per la tv, una storia vera in cui interpreto la moglie di un onorevole“, ma precisando che “ancora si sta scrivendo la sceneggiatura e definendo l’emittente“. Insomma, altro che Rai! La produzione a cui fa riferimento la Arcuri pare ancora in alto mare e di sicuro non è stata assegnata alla tv pubblica, che con le serie solitamente si garantisce ottimi riscontri in termini di pubblico.

Soltanto nei prossimi mesi si capirà se, quando e dove la fiction in questione, con Manuela Arcuri nel cast, andrà in onda. Occorrono pazienza e prudenza, anche nelle dichiarazioni pubbliche.