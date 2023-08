“Una serie in quattro puntate per la Rai cui tengo molto, pronta per la primavera 2024. Titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica. È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica“. Così, intervistata dal quotidiano Il Giornale, Manuela Arcuri qualche giorno fa ha annunciato a sorpresa il suo ritorno da attrice in una fiction tv. Non su Mediaset, che ha frequentato per gran parte della sua carriera, bensì in Rai.

TvBlog è in grado di affermare che ad oggi non esiste alcuna fiction Rai dal titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica con Manuela Arcuri nel cast. La notizia anticipata dall’attrice nell’intervista sopra citata dunque non trova alcuna conferma dalle parti di Rai Fiction, diretta da Maria Pia Ammirati (che a inizio luglio ha illustrato i titoli che vedremo nella prossima stagione sulle reti Rai).

Ricordiamo che l’ultima esperienza da attrice in una fiction (Il bello delle donne… alcuni anni dopo) di Manuela Arcuri risale al 2017 su Canale 5, dove in precedenza aveva vestito i panni di Pupetta Maresca, ma anche di Paola Vitali in Carabinieri. Sulla tv pubblica, invece, la prorompente 46enne aveva partecipato nel 2019 a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nel mezzo, nel 2014, l’esperienza da opinionista al Grande Fratello sulla rete ammiraglia del Biscione.

Per il ritorno sul piccolo schermo di Manuela Arcuri, insomma, bisognerà attendere ancora qualche tempo, almeno per quanto concerne un ruolo in una serie tv della tv pubblica (su Prime Video è disponibile Hoganbiiki di Enzo Dino, in cui interpreta Stefania Trezzi) Intanto, restano ignoti i motivi che hanno spinto l’esperta attrice a diffondere una notizia che fonti Rai, interpellate da TvBlog, smentiscono categoricamente. Strategia di comunicazione, errore o boutade?