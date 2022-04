Oggi e domani, si giocheranno le semifinali di andata di Champions League, con il big-match tra Manchester City e Real Madrid e la partita tra il Liverpool e la sorpresa di quest’edizione della massima manifestazione continentale per club, il Villarreal.

Il primo atto di Manchester City-Real Madrid si giocherà all’Etihad Stadium di Manchester. I citizens allenati da Pep Guardiola sono in cerca della loro seconda finale di Champions League consecutiva mentre Carlo Ancelotti, tecnico del Real, dopo aver eliminato il Paris Saint-Germain agli ottavi e i campioni in carica del Chelsea ai quarti, in un cammino europeo tutt’altro che facile, tenterà una nuova impresa.

City-Real andrà in onda sia in chiaro, su Canale 5, che su Sky Sport.

Per quanto riguarda Canale 5, la diretta avrà inizio alle ore 21, dopo la puntata di Striscia la Notizia che, come di consueto, andrà in onda in forma ridotta dal titolo Striscina la Notizina.

Il pre-partita sarà visibile su Mediaset Infinity e sarà condotto da Benedetta Radaelli con Mino Taveri ospite in studio. Il post-partita, invece, andrà in onda su Canale 5 e sarà condotto da Alberto Brandi con Massimo Mauro, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari ospiti in studio.

Per quanto riguarda Sky Sport, invece, l’appuntamento, ovviamente, sarà sempre per le ore 21.

Prima e dopo la partita, andrà in onda Champions League Show, condotto da Anna Billò, con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Mario Giunta.

Di seguito, tutti i dettagli.

Manchester City-Real Madrid su Canale 5

Ore 21

In onda su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it.

Telecronaca Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Manchester City-Real Madrid su Sky

Ore 21

In onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Beppe Bergomi, bordocampo Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni.