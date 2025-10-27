Makari vince senza strappi, La Notte nel Cuore guadagna terreno. Report riparte dal 9,3%. I dati Auditel del 26 ottobre 2025

Makari è ancora una certezza nella domenica sera di Raiuno, ma le avventure di Saverio La Manna sembrano perdere un po’ di smalto. Lo Share raggiunge il 17,1%. Qualche punto perso per strada rispetto alle scorse settimane, terreno che ha recuperato Canale 5. La Notte nel Cuore, sulla rete ammiraglia Mediaset, arriva al 15,3%. Ormai la distanza fra le fiction è minima, con la differenza che Makari è una produzione originale di Viale Mazzini.

La Notte nel Cuore è un prodotto d’importazione. I costi e le aspettative sono diverse. Altrove la situazione cambia con Raitre che ritrova Sigfrido Ranucci e Report: la trasmissione, dopo l’atto intimidatorio nei confronti del giornalista, era particolarmente attenzionata. Grande curiosità da parte del pubblico per questo ritorno. La nuova edizione del format d’inchiesta raggiunge il 9,3% di Share. Tesoretto che comunque la mette già su un piano diverso per le settimane che verranno.

Makari vince al ribasso, La Notte nel Cuore si avvicina

Rete4, con Fuori dal Coro, si ferma al 4,5% di Share. In calo, rispetto alle scorse settimane, anche Le Iene che raggiungono il 7,9% di Share. Meglio, rimanendo nelle disponibilità del programma, la versione Inside che ha toccato vette pari all’11% di Share. Altro giorno, diversa collocazione di palinsesto. Tornando alla domenica, lo speciale La7 Magma Mattarella – Il delitto perfetto raggiunge e ottiene l’1,1% di Share.

Il tema resta delicato così come l’interesse che suscita. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 7,6% di Share grazie alla trasmissione del Gran Premio di Formula Uno. I grandi eventi sportivi si confermano vero outsider del palinsesto generalista italiano. Sale Fazio sul Nove con Che Tempo Che Fa: il talk show raggiunge l’8,2% di Share. A Il Tavolo, nella parte finale del programma, perde qualche punto restando comunque sul 6,6% di Share. Raidue, invece, ritrova il 2,6% di Share con NCIS Origins e Unità Anticrimine.

De Martino guadagna terreno nel preserale

Cashout – I Maghi del Furto, sul Canale 20, supera l’1,5% di Share. Mentre Rai4 si ferma allo 0,9% di Share con SpecialForces – Liberate l’ostaggio. Si risveglia, invece, Cine34 grazie a Leonardo Pieraccioni. Il suo Ti Amo in Tutte Le Lingue del Mondo raggiunge l’1,4% di Share. RaiMovie chiude con Il Vento e Il Leone all’1,1% di Share. Nel preserale generalista italiano lo scarto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si riduce ulteriormente: Gerry Scotti vince con il 23,7% di Share, De Martino subito dietro al 22,8%.