Makari, finale di stagione al 18,8% di Share. La Notte nel Cuore al 15,1% su Canale 5. Fazio al 10% sul Nove, Report tocca l’8% su Rai3. I dati Auditel del 9 novembre 2025

Makari chiude la quarta stagione in crescendo. La fiction di Raiuno ottiene il 18,8% di Share, ma gli interrogativi restano riguardo a una possibile quinta stagione. La serie piace e ha vinto quasi sempre il confronto negli ascolti. Il passare delle settimane, tuttavia, ha confermato come il prodotto abbia perso qualche punto rispetto alle passate stagioni.

Non siamo al cospetto di un progetto come Blanca che cresce – in termini di ascolto – anno dopo anno e quindi la produzione ha deciso di continuare a investire senza battere ciglio. Su Makari, invece, ci sono ancora possibilità aperte ma conferme in merito a una nuova stagione – per il momento – non sono arrivate. Discorso diverso, invece, per La Notte nel Cuore.

Makari vince la serata di ascolti, ma il futuro è un rebus. Canale 5 punta ancora su La Notte nel Cuore

La soap di Canale 5 totalizza il 15,1% di Share, una percentuale che denota il secondo posto negli ascolti della serata. Un rischio calcolato visto lo status della fiction: si tratta, infatti, di un prodotto importato. Gli ascolti ci sono e Mediaset si accontenta, per adesso, di punti in crescendo. Aspettando l’impatto dell’inizio del prossimo anno, quando dalle parti di Cologno Monzese arriveranno produzioni originali come I Cesaroni – Il ritorno.

Su Rai2, invece, SWAT ottiene il 2,7% di Share. Le Iene presentano Inside, su Italia Uno, arriva al 7,6% di Share: la trasmissione continua a viaggiare su standard incoraggianti, la versione classica del programma (condotta da Veronica Gentili e Max Angioni) però continua a rendere di più. Report, sulla terza rete, totalizza l’8% di Share. Ancora numeri importanti per il programma di Sigfrido Ranucci che sta riscuotendo sempre maggiore consenso di pubblico dopo quanto accaduto nelle scorse settimane al Direttore della trasmissione d’inchiesta.

La Warner Bros al 10% di Share con Fazio sul Nove

Rete4, con Fuori dal Coro, sfiora il 5% di Share. La7, invece, con Adeline – l’eterna giovinezza non arriva al 2%: si ferma all’1,9% di Share. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, il Gran Premio di Formula Uno ottiene il 4,5% di Share. Gli appassionati non abbandonano l’interesse per i motori solitamente appannaggio delle PayTV.

Respira ulteriormente, invece, la Warner Bros grazie ai punti percentuale realizzati da Fazio nella domenica sul Nove. La puntata di Che Tempo Che Fa, con Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino tra i protagonisti, ha realizzato il 10% di Share con picchi dell’11,2%. Un interesse complessivo di circa 1 milione e 800.000 spettatori. Il programma si conferma sul podio delle trasmissioni più seguite e commentate della serata.

Affari Tuoi guadagna terreno su La Ruota della Fortuna

Sul Canale 20 Shooter arriva al 2,9% di Share. Mentre Iris sceglie Uno di Noi che conquista l’1,4% di Share. Su RaiMovie, Biancaneve sfiora l’1%. La replica della finale di Tale e Quale Show, trasmessa da RaiPremium, non va oltre lo 0,8% di Share. Nel preserale, invece, La Ruota della Fortuna arriva al 25,1% mentre Affari Tuoi guadagna terreno conquistando il 23,9% di Share.