Le insidie, quando si compra casa, possono essere numerose. Per il protagonista di Mai fidarsi di una bionda, il film-tv in onda questa sera, mercoledì 31 agosto 2022, alle 21:20 su Raidue, il pericolo si cela dietro un’apparentemente innocua ragazza. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Mai fidarsi di una bionda, la trama

Dan (Jason-Shane Scott) è un giornalista che ha da poco comprato casa per andarci a vivere con la fidanzata Mary (Ciarra Carter). Quando il suo capo Debbie (Vivica A. Fox) gli dice che deve trascorrere qualche giorno per lavoro a New York, Dan non se la sente di lasciare la casa disabitata, temendo che qualcuno possa farvi irruzione. Dal momento che anche Mary è fuori per lavoro, deve trovare un rimedio.

Per questo chiede a Kristin (Anna Marie Dobbins), ragazza incontrata in una libreria, se vuole essere l’house sitter della casa, ovvero viverci ed occuparsene fino al suo ritorno. Kristin, aspirante scrittrice che vive di vari lavori, accetta entusiasta. Prima che Dan parta, però, approfitta del fatto che sia di fretta per fargli firmare dei fogli senza che lui li legga.

Kristin si trasferisce ed inizia ad arredare e decorare casa come se fosse la sua. Non solo: fa installare delle telecamere per tutta la villa, facendo credere al tecnico che sia per la sicurezza del figlio che non ha.

Al suo ritorno, Dan rimane un po’ stranito dalla situazione, che peggiora quando rientra anche Mary: Kristin le sbatte la porta in faccia, facendole credere di avere una relazione con l’uomo, cosa che pensa anche Debbie quando la incontra.

Dan si rende conto che deve fare qualcosa, e chiede a Kristin di andarsene ora che è rientrato. Ma la ragazza si rifiuta e gli mostra i fogli che ha firmato prima di partire: altro non erano che un contratto di locazione di una stanza della casa per un anno. Kristin -che stalkerava Dan da tempo- è diventata quindi la sua coinquilina.

L’uomo deve cercare di liberarsene: Mary, intanto, scopre da un’altra ragazza che Kristin è pericolosa, e si decide ad affrontarla. Ma dal canto suo Kristin le mostra delle foto insieme a Dan. La ragazza aveva messo della droga nel whisky che Dan, per stordirlo.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Tramite le telecamere in casa, Kristin controlla ogni mossa di Dan. Poi, fingendosi Mary, va da Brenda, la sua avvocata, e le fa bere una bevanda con della droga. Non contenta, Kristin uccide il vicino di casa di Dan, che considera una potenziale minaccia.

Dan trova il corpo dell’uomo in casa sua e chiama la Polizia, ma di Kristin non c’è nessuna traccia. Lui e Mary restano in casa pensando che la giovane sia fuggita, ma non è così. Kristin prende Dan di sorpresa e minaccia di ucciderlo, ma Mary la ferma: le due litigano e Kristin scappa di nuovo.

Ora Kristin è una latitante, dal momento che la Polizia ha trovato le sue impronte sul corpo del vicino di casa di Dan. Lui e Mary fanno pace e finalmente possono andare a vivere nella casa che lui ha comprato.

Mai fidarsi di una bionda, curiosità e cast

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2020 con il titolo “The Wrong House Sitter” ed appartiene al ciclo di film prodotti dalla casa di produzione Hybrid che iniziano proprio con “The Wrong…”, in italiano tradotto con “Mai fidarsi…”. Raidue ha già trasmesso, per questo ciclo, “Mai fidarsi di quel ragazzo”, “Mai fidarsi del mio vicino” e “Mai fidarsi di mia madre”.

Nel cast, spicca la presenza di Vivica A. Fox, attrice nota soprattutto per aver preso parte a “Kill Bill”, ma vista in tv anche in Empire. L’attrice ha recitato in gran parte dei film-tv di questo ciclo, diretti da David DeCoteau (regista anche di questo film-tv).

Mai fidarsi di una bionda, streaming

È possibile vedere Mai fidarsi di una bionda durante la messa in onda su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.